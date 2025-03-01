https://ria.ru/20250301/ataka-2002451818.html

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 01.03.2025

ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2025

2025-03-01T14:19:00+03:00

2025-03-01T14:19:00+03:00

2025-03-01T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Министерства обороны России. "В ночь на 28 февраля на фоне поездки В. Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — заявили в ведомстве. Там отметили, что силы ПВО сбили все цели противника на безопасном расстоянии от объекта. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.Украина не в первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, одиннадцатого января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская". "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того, как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html

https://ria.ru/20250201/evropa-1996805551.html

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в мире, россия, киев, краснодарский край, турецкий поток, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), европа, украина