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ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 01.03.2025
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14:19 01.03.2025 (обновлено: 15:09 01.03.2025)
https://ria.ru/20250301/ataka-2002451818.html
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани - РИА Новости, 01.03.2025
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, говорится в сообщении... РИА Новости, 01.03.2025
2025-03-01T14:19:00+03:00
2025-03-01T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
краснодарский край
турецкий поток
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Министерства обороны России. "В ночь на 28 февраля на фоне поездки В. Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — заявили в ведомстве. Там отметили, что силы ПВО сбили все цели противника на безопасном расстоянии от объекта. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.Украина не в первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, одиннадцатого января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская". "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.После того, как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html
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в мире, россия, киев, краснодарский край, турецкий поток, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), европа, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Краснодарский край, Турецкий поток, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Европа, Украина
ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

МО РФ: ВСУ 28 февраля пытались атаковать КС "Турецкого потока" на Кубани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"В ночь на 28 февраля на фоне поездки В. Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", — заявили в ведомстве.
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Там отметили, что силы ПВО сбили все цели противника на безопасном расстоянии от объекта. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.
Украина не в первый раз пытается поразить инфраструктуру "Турецкого потока". Так, одиннадцатого января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС "Русская".
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того, как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевКраснодарский крайТурецкий потокВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЕвропаУкраина
 
 
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