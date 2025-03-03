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Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров - РИА Новости, 03.03.2025
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14:59 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/putin-2002769512.html
Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров
Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров - РИА Новости, 03.03.2025
Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров
Президент России Владимир Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров России, но обратил внимание главы региона Рустама... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:59:00+03:00
2025-03-03T14:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
рустам минниханов
казанский вертолетный завод
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров России, но обратил внимание главы региона Рустама Минниханова на необходимость следить за нагрузкой на экосистему. Руководитель республики на встрече в Кремле проинформировал президента об экономическом развитии региона. Путин обратил внимание, что валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана за предыдущие годы увеличился почти в три раза. "Татарстан – это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается. Посмотрел материалы, которые вы представили. Вы пишете, что нагрузка на экосистему, тем не менее, сокращается", - сказал президент, обращаясь к Минниханову. Глава региона подтвердил это. "Но все-таки это очень важный вопрос", - добавил Путин. Минниханов заверил, что "все требования "зеленой" и циркулярной экономики" в регионе соблюдают. По его словам, каждый проект отвечает всем мировым нормам. Кроме того, власти республики серьезно работают в части модернизации существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили, сообщил глава Татарстана. Глава региона рассказал президенту и о развитии отдельных предприятий, в том числе Казанского вертолетного завода. "Выручка хорошая – почти 60 миллиардов рублей", - отметил Путин. Упоминалась на встрече и работа оборонных предприятий в регионе, в том числе по беспилотникам. "Беспилотники, пороховой завод – большое спасибо, идет очень серьезная модернизация", - сообщил Минниханов. Путин также поинтересовался развитием особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. По словам главы региона, ОЭЗ развивается "очень хорошо".
https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002769189.html
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экономика, россия, владимир путин, рустам минниханов, казанский вертолетный завод
Экономика, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Казанский вертолетный завод
Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров

Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров России, но обратил внимание главы региона Рустама Минниханова на необходимость следить за нагрузкой на экосистему.
Руководитель республики на встрече в Кремле проинформировал президента об экономическом развитии региона. Путин обратил внимание, что валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана за предыдущие годы увеличился почти в три раза.
Глава Татарстана Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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"Татарстан – это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается. Посмотрел материалы, которые вы представили. Вы пишете, что нагрузка на экосистему, тем не менее, сокращается", - сказал президент, обращаясь к Минниханову.
Глава региона подтвердил это.
"Но все-таки это очень важный вопрос", - добавил Путин.
Минниханов заверил, что "все требования "зеленой" и циркулярной экономики" в регионе соблюдают. По его словам, каждый проект отвечает всем мировым нормам. Кроме того, власти республики серьезно работают в части модернизации существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили, сообщил глава Татарстана.
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа"
14:42
Глава региона рассказал президенту и о развитии отдельных предприятий, в том числе Казанского вертолетного завода.
"Выручка хорошая – почти 60 миллиардов рублей", - отметил Путин.
Упоминалась на встрече и работа оборонных предприятий в регионе, в том числе по беспилотникам. "Беспилотники, пороховой завод – большое спасибо, идет очень серьезная модернизация", - сообщил Минниханов.
Путин также поинтересовался развитием особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. По словам главы региона, ОЭЗ развивается "очень хорошо".
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановКазанский вертолетный завод
 
 
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