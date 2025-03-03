https://ria.ru/20250303/putin-2002769512.html

Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров

Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров - РИА Новости, 03.03.2025

Путин отметил развитие Татарстана как одного из промышленных центров

Президент России Владимир Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров России, но обратил внимание главы региона Рустама... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:59:00+03:00

2025-03-03T14:59:00+03:00

2025-03-03T14:59:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил быстрое развитие Татарстана как одного из промышленных центров России, но обратил внимание главы региона Рустама Минниханова на необходимость следить за нагрузкой на экосистему. Руководитель республики на встрече в Кремле проинформировал президента об экономическом развитии региона. Путин обратил внимание, что валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана за предыдущие годы увеличился почти в три раза. "Татарстан – это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается. Посмотрел материалы, которые вы представили. Вы пишете, что нагрузка на экосистему, тем не менее, сокращается", - сказал президент, обращаясь к Минниханову. Глава региона подтвердил это. "Но все-таки это очень важный вопрос", - добавил Путин. Минниханов заверил, что "все требования "зеленой" и циркулярной экономики" в регионе соблюдают. По его словам, каждый проект отвечает всем мировым нормам. Кроме того, власти республики серьезно работают в части модернизации существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили, сообщил глава Татарстана. Глава региона рассказал президенту и о развитии отдельных предприятий, в том числе Казанского вертолетного завода. "Выручка хорошая – почти 60 миллиардов рублей", - отметил Путин. Упоминалась на встрече и работа оборонных предприятий в регионе, в том числе по беспилотникам. "Беспилотники, пороховой завод – большое спасибо, идет очень серьезная модернизация", - сообщил Минниханов. Путин также поинтересовался развитием особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. По словам главы региона, ОЭЗ развивается "очень хорошо".

https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002769189.html

https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002766210.html

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экономика, россия, владимир путин, рустам минниханов, казанский вертолетный завод