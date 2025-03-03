https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html

Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО

Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2025

Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО

Жители Татарстана мужественно воюют в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T13:55:00+03:00

политика

россия

владимир путин

рустам минниханов

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Татарстана мужественно воюют в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава Татарстана рассказал президенту, что в республике 15 Героев России, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей республики награждены Орденом Мужества. "Мужественно воюют", - ответил президент.

https://ria.ru/20241022/putin-1979383021.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, рустам минниханов