https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2025
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО
Жители Татарстана мужественно воюют в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:53:00+03:00
2025-03-03T13:53:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
политика
россия
владимир путин
рустам минниханов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Татарстана мужественно воюют в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава Татарстана рассказал президенту, что в республике 15 Героев России, из них семь получили звание посмертно, а 1829 жителей республики награждены Орденом Мужества. "Мужественно воюют", - ответил президент.
https://ria.ru/20241022/putin-1979383021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, рустам минниханов
Политика, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов
Путин отметил мужество жителей Татарстана, воюющих в зоне СВО
Путин: жители Татарстана мужественно воюют в зоне спецоперации