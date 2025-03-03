https://ria.ru/20250303/putin-2002731629.html

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 03.03.2025

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:39:00+03:00

2025-03-03T12:39:00+03:00

2025-03-03T12:40:00+03:00

политика

республика татарстан (татарстан)

россия

рустам минниханов

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов. (Республика Татарстан – ред.) - один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с очень высокими показателями во всех областях, поэтому всегда интересный разговор происходит между Миннихановым и Путиным. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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политика, республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, владимир путин, дмитрий песков