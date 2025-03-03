https://ria.ru/20250303/putin-2002731629.html
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 03.03.2025
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:39:00+03:00
2025-03-03T12:39:00+03:00
2025-03-03T12:40:00+03:00
политика
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929025728_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_6aab5795c5da81aac6f5a893fa236a70.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов. (Республика Татарстан – ред.) - один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с очень высокими показателями во всех областях, поэтому всегда интересный разговор происходит между Миннихановым и Путиным. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929025728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_54008ceb3871581fa86b098241446d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана Миннихановым