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Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 03.03.2025
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12:39 03.03.2025 (обновлено: 12:40 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/putin-2002731629.html
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана - РИА Новости, 03.03.2025
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:39:00+03:00
2025-03-03T12:40:00+03:00
политика
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "На приеме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов. (Республика Татарстан – ред.) - один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с очень высокими показателями во всех областях, поэтому всегда интересный разговор происходит между Миннихановым и Путиным. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20241208/minnikhanov-1987969128.html
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политика, республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в понедельник встретится с главой Татарстана

Путин в понедельник встретится с главой Татарстана Миннихановым

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На приеме у президента будет глава Татарстана Рустам Минниханов. (Республика Татарстан – ред.) - один из крупнейших, важнейших субъектов нашей страны с очень высокими показателями во всех областях, поэтому всегда интересный разговор происходит между Миннихановым и Путиным. Это будет публичная часть рабочего дня главы государства", - рассказал Песков.
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ПолитикаРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияРустам МиннихановВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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