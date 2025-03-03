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Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду - РИА Новости, 03.03.2025
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23:46 03.03.2025 (обновлено: 23:50 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peterburg-2002863677.html
Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду
Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду - РИА Новости, 03.03.2025
Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:46:00+03:00
2025-03-03T23:50:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в Санкт-Петербурге, говорится в Telegram-канале СК РФ. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в Петербурге тренер по плаванию в детском саду избила ребенка. Кроме того, мама мальчика отмечает, что ранее старший сын травмировался в этом учреждении, но никто ответственности не понес. "Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по указанным фактам проводится проверка. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду

Бастрыкину доложат о ходе проверки после избиения ребенка тренером в Петербурге

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в Санкт-Петербурге, говорится в Telegram-канале СК РФ.
По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в Петербурге тренер по плаванию в детском саду избила ребенка. Кроме того, мама мальчика отмечает, что ранее старший сын травмировался в этом учреждении, но никто ответственности не понес.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по указанным фактам проводится проверка. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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