https://ria.ru/20250303/peterburg-2002863677.html

Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду

Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду - РИА Новости, 03.03.2025

Бастрыкин поручил проверить инцидент с тренером, избившим ребенка в детсаду

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:46:00+03:00

2025-03-03T23:46:00+03:00

2025-03-03T23:50:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений ребенку тренером по плаванию в детском саду в Санкт-Петербурге, говорится в Telegram-канале СК РФ. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в Петербурге тренер по плаванию в детском саду избила ребенка. Кроме того, мама мальчика отмечает, что ранее старший сын травмировался в этом учреждении, но никто ответственности не понес. "Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по указанным фактам проводится проверка. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250218/samara-1999946766.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)