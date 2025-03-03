https://ria.ru/20250303/peterburg-2002794452.html

В Петербурге работницу эскорт-агентства приговорили к шести годам колонии

В Петербурге работницу эскорт-агентства приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 03.03.2025

В Петербурге работницу эскорт-агентства приговорили к шести годам колонии

Работницу так называемого эскорт-агентства Анастасию Якушеву суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии общего режима за вовлечение девушек в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:29:00+03:00

2025-03-03T16:29:00+03:00

2025-03-03T16:29:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Работницу так называемого эскорт-агентства Анастасию Якушеву суд в Петербурге приговорил к шести годам колонии общего режима за вовлечение девушек в проституцию, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анастасии Якушевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 241 (организация занятия проституцией) УК РФ, части 3 статьи 240 (вовлечение в проституцию) УК РФ (3 эпизода), части 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетних в проституцию) УК РФ (редакция от 27.12.2009). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в ИК общего режима", - сообщает пресс-служба. По данным пресс-службы, суд установил, что Некозырев М. В. и иные лица, осужденные вступившими в законную силу приговорами, создали преступную группу в Москве для организации на территории РФ систематического оказания лицами женского пола, в том числе несовершеннолетними, услуг сексуального характера мужчинам за денежное вознаграждение. Уточняется, что фигуранты подыскивали клиентов и искали девушек под предлогом проведения курсов моделей и показов, фотографировали их и составляли анкеты, проводили медосвидетельствование девушек, доставляли их, в том числе через государственную границу РФ, к месту оказания клиентам услуг. Девушек в основном отбирали в Москве, Астрахани и Санкт-Петербурге. "Якушева вошла в состав группы и занималась поиском клиентов, вовлекала девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией, организовывала им рекламную фотосъемку и последующее размещение их фотографий с информацией о возрасте и физических данных в различных группах сети "Интернет", также занималась другими организационными вопросами", - рассказали в пресс-службе судов. Кроме того, как информирует пресс-служба, фигуранты во исполнение требования клиента, желающего избежать уголовной ответственности за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, делали фотокопии паспорта несовершеннолетней, содержащие не соответствующие действительности сведения о ее якобы совершеннолетнем возрасте, и предоставляли клиентам. "Наоборот тоже делали: желая ввести клиентов в заблуждение относительно несовершеннолетнего возраста выбранных ими девушек и отсутствия у них опыта половой жизни, готовили соответствующие "паспорта" и медицинские документы. При общении друг с другом участники группы кодировали возраст девушек: "51", 61", "71" означало, что их реальный возраст 15, 16, 17 лет", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что девушек отправляли по России, в Турцию, ОАЭ, Белоруссию и даже Францию.

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происшествия, россия, санкт-петербург, москва