В Петербурге ликвидировали нелегальное агентство по найму нянь и сиделок
В Петербурге ликвидировали агентство по найму нянь и сиделок из Средней Азии
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала нелегальное агентство, которое занималось наймом нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии для работы в Москве и Петербурге по фиктивным договорам о преподавании, таким образом за 10 лет были легализованы около 300 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Подпольное агентство, которое нелегально поставляло в Россию нянь и сиделок из Юго-Восточной Азии, ликвидировали мои коллеги из Санкт-Петербурга", – написала она.
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Как уточнила официальный представитель МВД, предварительно установлено, что иностранки получали приглашение на въезд в Россию на основании фиктивных трудовых договоров о занятии преподавательской деятельностью. В действительности женщины работали в семьях в качестве нянь и сиделок преимущественно на территории Москвы и Санкт-Петербурга.
"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен предполагаемый организатор нелегального бизнеса. Им оказалась 45-летняя женщина, у которой, помимо российского, имеется гражданство еще двух государств. Она ежемесячно взимала с клиентов плату за услуги нелегальных сотрудниц в размере 120-140 тысяч рублей. Их заработок при этом в среднем составлял 80 тысяч рублей", – рассказала Волк.
По ее словам, оперативники провели серию обысков, а полицейское следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Также в полицию доставлены 6 иностранок, их ждет выдворение из России за нарушение миграционного законодательства.
"По полученным данным, незаконный бизнес существовал на протяжении десяти лет. За это время было легализовано порядка 300 выходцев из Юго-Восточной Азии", – заключила Волк.