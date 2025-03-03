https://ria.ru/20250303/orban-2002642500.html

Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине

Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились... РИА Новости, 03.03.2025

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в мире

лондон

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венгрия

виктор орбан

петр фиала

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились усилить военную поддержку Украины. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Это плохо, неправильно и опасно. Венгрия остается на стороне мира", - написал Орбан в соцсети Facebook*. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002463429.html

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украина

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Дарья Буймова

в мире, лондон, украина, венгрия, виктор орбан, петр фиала, урсула фон дер ляйен, евросоюз