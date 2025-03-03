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Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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01:44 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/orban-2002642500.html
Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине
Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:44:00+03:00
2025-03-03T01:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились усилить военную поддержку Украины. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Это плохо, неправильно и опасно. Венгрия остается на стороне мира", - написал Орбан в соцсети Facebook*. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002641139.html
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в мире, лондон, украина, венгрия, виктор орбан, петр фиала, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Лондон, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Петр Фиала, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Орбан назвал неправильными решения лидеров ЕС по Украине

Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неправильными и опасными решения лидеров Евросоюза на неформальном саммите в Лондоне, где участники согласились усилить военную поддержку Украины.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
01:13
"В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Это плохо, неправильно и опасно. Венгрия остается на стороне мира", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по Украине, пишет FT
1 марта, 15:51
 
В миреЛондонУкраинаВенгрияВиктор ОрбанПетр ФиалаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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