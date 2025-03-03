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Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти - РИА Новости, 03.03.2025
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21:44 03.03.2025 (обновлено: 22:58 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/opek-2002853598.html
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти - РИА Новости, 03.03.2025
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти
Страны ОПЕК+ подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года, следует из коммюнике альянса. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T21:44:00+03:00
2025-03-03T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страны ОПЕК+ подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года, следует из коммюнике альянса."Принимая во внимание здоровые рыночные основы и позитивные перспективы, они (страны ОПЕК+ - ред.) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, о постепенном и гибком возврате добровольных сокращений в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.Кроме того, ОАЭ, как и планировалось, с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года нарастят добычу по квоте ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки.Ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что ОПЕК+ изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи, запланированное на апрель.ОПЕК также представил график с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года с уровнями добычи нефти восьми стран, добровольно сокращающих добычу.Так, нефтедобыча России в апреле 2025 года запланирована на уровне 9,004 миллиона баррелей в сутки с постепенным ростом до 9,449 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2026 года. Добыча Саудовской Аравии за этот период вырастет с 9,034 миллиона баррелей в сутки до 9,978 миллиона. Добыча ОАЭ вырастет с 2,938 миллиона до 3,375 миллиона, Ирака - с 4,012 миллиона до 4,22 миллиона, Кувейта - с 2,421 миллиона до 2,548 миллиона, Казахстана - с 1,473 миллиона до 1,55 миллиона, Алжира - с 911 тысяч до 959 тысяч, Омана - с 761 тысячи до 801 тысячи баррелей в сутки.ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На прошлый год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют дополнительные - "добровольные" - сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001826243.html
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экономика, опек, в мире, энергетика, нефть
Экономика, ОПЕК, В мире, Энергетика, Нефть
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти

Страны ОПЕК+ решили начать наращивать добычу нефти с апреля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Страны ОПЕК+ подтвердили планы по началу наращивания добычи нефти с 1 апреля 2025 года, следует из коммюнике альянса.
"Принимая во внимание здоровые рыночные основы и позитивные перспективы, они (страны ОПЕК+ - ред.) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, о постепенном и гибком возврате добровольных сокращений в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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Кроме того, ОАЭ, как и планировалось, с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года нарастят добычу по квоте ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки.
Ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что ОПЕК+ изучает возможность отложить увеличение нефтедобычи, запланированное на апрель.
ОПЕК также представил график с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года с уровнями добычи нефти восьми стран, добровольно сокращающих добычу.
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Так, нефтедобыча России в апреле 2025 года запланирована на уровне 9,004 миллиона баррелей в сутки с постепенным ростом до 9,449 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2026 года. Добыча Саудовской Аравии за этот период вырастет с 9,034 миллиона баррелей в сутки до 9,978 миллиона. Добыча ОАЭ вырастет с 2,938 миллиона до 3,375 миллиона, Ирака - с 4,012 миллиона до 4,22 миллиона, Кувейта - с 2,421 миллиона до 2,548 миллиона, Казахстана - с 1,473 миллиона до 1,55 миллиона, Алжира - с 911 тысяч до 959 тысяч, Омана - с 761 тысячи до 801 тысячи баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На прошлый год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют дополнительные - "добровольные" - сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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