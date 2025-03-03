Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты
Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты на "Госуслугах"
Самозапрет на кредиты через Госуслуги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за два дня, заявило Минцифры в своем Telegram-канале.
"За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя — 53 года", — говорится в сообщении.
Больше всего заявлений подали жители Москвы — 351 тысячу, Санкт-Петербурга — 143,9 тысячи, а также Московской области — 112,3 тысячи. Кроме того, много пользователей было из Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, Башкирии, Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области.
Виртуальный помощник "Робот Макс" дал уже 3,4 миллиона консультаций по этой теме, а слово "самозапрет" возглавило топ запросов от пользователей.
"У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на "Госуслугах". Снять запрет можно в любой момент. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно бесплатно сделать в приложении "Госключ", — добавили в министерстве.
Сервис заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.
Россиянам рассказали, что делать при оформлении мошенниками кредита
16 февраля, 18:40