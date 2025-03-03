https://ria.ru/20250303/mintsifra-2002754457.html

Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 03.03.2025

Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты

Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за два дня, заявило Минцифры в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за два дня, заявило Минцифры в своем Telegram-канале. "За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя — 53 года", — говорится в сообщении.Больше всего заявлений подали жители Москвы — 351 тысячу, Санкт-Петербурга — 143,9 тысячи, а также Московской области — 112,3 тысячи. Кроме того, много пользователей было из Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, Башкирии, Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области. Виртуальный помощник "Робот Макс" дал уже 3,4 миллиона консультаций по этой теме, а слово "самозапрет" возглавило топ запросов от пользователей. "У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит или заем. Проверить, установлен ли самозапрет, можно на "Госуслугах". Снять запрет можно в любой момент. Заявление подписывается электронной подписью. Это можно бесплатно сделать в приложении "Госключ", — добавили в министерстве. Сервис заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, ограничения могут быть частными или полными. Так, клиент может запретить оформлять займы дистанционно, но при личном присутствии в офисе банка или МФО ему разрешат заключить договор. Эта возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами, а также уже с заключенными договорами.

https://ria.ru/20250228/telegram-2002252469.html

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), общество