https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002769189.html

Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане

Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025

Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:57:00+03:00

2025-03-03T14:57:00+03:00

2025-03-03T14:57:00+03:00

экономика

россия

рустам минниханов

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года. В понедельник глава государства провел встречу с руководителем республики. "Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 триллионах валового (регионального) продукта – 5 триллионов 200 миллиардов (в 2024 году). У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 триллионов 651 миллиард – 105 процентов рост, ВРП – где-то 103,9 (процента рост)", - сказал Минниханов. По его словам, сельское хозяйство в регионе выросло на 10 процентов, строительство – 17 процентов, инвестиции в основной капитал – 12 процентов, а розничная торговля показывает 107 процентов. "Обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на 10 процентов увеличились", - добавил он.

https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html

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экономика, россия, рустам минниханов, владимир путин