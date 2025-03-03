https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002769189.html
Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане
Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025
Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане
Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:57:00+03:00
2025-03-03T14:57:00+03:00
2025-03-03T14:57:00+03:00
экономика
россия
рустам минниханов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151136/27/1511362753_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_e3ec7a52a640024c9e7eaa5af482849d.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года. В понедельник глава государства провел встречу с руководителем республики. "Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 триллионах валового (регионального) продукта – 5 триллионов 200 миллиардов (в 2024 году). У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 триллионов 651 миллиард – 105 процентов рост, ВРП – где-то 103,9 (процента рост)", - сказал Минниханов. По его словам, сельское хозяйство в регионе выросло на 10 процентов, строительство – 17 процентов, инвестиции в основной капитал – 12 процентов, а розничная торговля показывает 107 процентов. "Обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на 10 процентов увеличились", - добавил он.
https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151136/27/1511362753_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_d562119916ad3277c49eeb7415cd8e19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рустам минниханов, владимир путин
Экономика, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Минниханов заявил о росте обрабатывающей промышленности в Татарстане
Минниханов: обрабатывающая промышленность Татарстана выросла на 10 процентов
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что обрабатывающая промышленность в регионе выросла на 10% с 2010 года.
В понедельник глава государства провел встречу с руководителем республики.
"Владимир Владимирович, мы же мечтали о 5 триллионах валового (регионального) продукта – 5 триллионов 200 миллиардов (в 2024 году). У нас же ограничение по добыче нефти, а так цифры еще больше были бы. По объему промышленной продукции мы вышли на 5 триллионов 651 миллиард – 105 процентов рост, ВРП – где-то 103,9 (процента рост)", - сказал Минниханов
.
По его словам, сельское хозяйство в регионе выросло на 10 процентов, строительство – 17 процентов, инвестиции в основной капитал – 12 процентов, а розничная торговля показывает 107 процентов.
"Обрабатывающая промышленность у нас растет: если взять с 2010 года, мы на 10 процентов увеличились", - добавил он.