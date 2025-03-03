Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону
Макрон: ЕС нужно 200 миллиардов евро инвестиций на оборону
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 3 мар - РИА Новости. Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине в четверг представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что Европейский союз намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны: речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств.
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
1 марта, 23:29
"Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - заявил Макрон.
Президент также привел в пример расходы России на оборону.
"Мы должны подготовиться к тому, что нас ждет... независимо от того, что делают американцы", - сказал Макрон. В публикации Foglio отмечается, что он установил для Европы целевой показатель расходов на оборону на уровне "около 3-3,5% ВВП".
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Евросоюза и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.