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Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону - РИА Новости, 03.03.2025
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14:02 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/makron-2002752629.html
Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону
Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону - РИА Новости, 03.03.2025
Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону
Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:02:00+03:00
2025-03-03T14:02:00+03:00
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РИМ, 3 мар - РИА Новости. Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине в четверг представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что Европейский союз намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны: речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств. "Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - заявил Макрон. Президент также привел в пример расходы России на оборону. "Мы должны подготовиться к тому, что нас ждет... независимо от того, что делают американцы", - сказал Макрон. В публикации Foglio отмечается, что он установил для Европы целевой показатель расходов на оборону на уровне "около 3-3,5% ВВП". Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Евросоюза и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html
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в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Европа, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону

Макрон: ЕС нужно 200 миллиардов евро инвестиций на оборону

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эммануэль Макрон. Архивное фото
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РИМ, 3 мар - РИА Новости. Европейским странам нужно привлечь 200 миллиардов евро инвестиций на оборонные расходы, которые должны составлять 3-3,5% от бюджета, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине в четверг представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что Европейский союз намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны: речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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"Для начала нам нужно 200 миллиардов (евро - ред.), чтобы иметь возможность инвестировать, но в то же время для меня цель дискуссии в четверг (на саммите лидеров ЕС - ред.) - определить общие возможности, в которых мы хотим повысить нашу компетентность и добиться большей европейской автономии. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы убедить себя, что мы не знаем, что американцы сделают через пять или 10 лет", - заявил Макрон.
Президент также привел в пример расходы России на оборону.
"Мы должны подготовиться к тому, что нас ждет... независимо от того, что делают американцы", - сказал Макрон. В публикации Foglio отмечается, что он установил для Европы целевой показатель расходов на оборону на уровне "около 3-3,5% ВВП".
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках 61-й Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Евросоюза и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg
27 февраля, 09:52
 
В миреЕвропаУкраинаФранцияЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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