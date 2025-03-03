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В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка - РИА Новости, 03.03.2025
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16:28 03.03.2025 (обновлено: 16:54 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/makhachkala-2002793907.html
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка - РИА Новости, 03.03.2025
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка
Уголовное дело возбуждено в Махачкале по факту падения наледи на женщину и ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:28:00+03:00
2025-03-03T16:54:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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ГРОЗНЫЙ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Махачкале по факту падения наледи на женщину и ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК. Ранее в социальных сетях распространилось видео, где женщина с ребенком на руках проходит около дома, когда с крыши здания на нее падает огромная сосулька. Женщина падает и лежит без движения, к ней подбегают прохожие. "Третьего марта 2025 года с крыши многоэтажного дома в Кировском районе города Махачкалы на женщину и ребенка упала наледь. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - сообщает пресс-служба. Также прокуратурой республики организована проверка по данному факту. Сообщается, что после надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере соответствующими должностными лицами и организациями.
https://ria.ru/20250131/gosduma-1996515833.html
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махачкала
россия
кировский район
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Падение льда на женщину с ребенком в Махачкале
В Махачкале глыба льда упала с крыши здания на женщину, несущую на руках ребенка. Видео приводят в соцсетях. Пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь, сообщили в СУСК по региону. Возбуждено дело о халатности.
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происшествия, махачкала, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Махачкале возбудили дело после падения наледи на женщину и ребенка

СК в Махачкале возбудил дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка

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ГРОЗНЫЙ, 3 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Махачкале по факту падения наледи на женщину и ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, где женщина с ребенком на руках проходит около дома, когда с крыши здания на нее падает огромная сосулька. Женщина падает и лежит без движения, к ней подбегают прохожие.
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"Третьего марта 2025 года с крыши многоэтажного дома в Кировском районе города Махачкалы на женщину и ребенка упала наледь. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту следователями СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - сообщает пресс-служба.
Также прокуратурой республики организована проверка по данному факту. Сообщается, что после надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере соответствующими должностными лицами и организациями.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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