https://ria.ru/20250303/kontakty-2002729277.html
Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана
Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана - РИА Новости, 03.03.2025
Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана
Контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при необходимости могут согласовать за считанные часы, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:32:00+03:00
2025-03-03T12:32:00+03:00
2025-03-03T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при необходимости могут согласовать за считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."При необходимости будут и контакты на высшем уровне. У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы", - сказал Песков журналистам.Президент Турции просил передать российскому лидеру, что его ждут с визитом, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая с визитом Турцию. Высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице позднее сообщил РИА Новости, что конкретных сроков визита Путина пока нет.
https://ria.ru/20250303/turtsiya-2002726460.html
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политика, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков высказался о контактах Путина и Эрдогана
Песов: контакты Путина и Эрдогана могут согласовать за считанные часы
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана при необходимости могут согласовать за считанные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"При необходимости будут и контакты на высшем уровне. У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы", - сказал Песков журналистам.
Президент Турции просил передать российскому лидеру, что его ждут с визитом, сообщила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, посетившая с визитом Турцию. Высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице позднее сообщил РИА Новости, что конкретных сроков визита Путина пока нет.