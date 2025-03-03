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Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:21 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/grossi-2002844370.html
Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским
Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025
Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждал последнюю ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:21:00+03:00
2025-03-03T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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рафаэль гросси
владимир зеленский
магатэ
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждал последнюю ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с Владимиром Зеленским. Как сообщала 1 марта пресс-служба ЗАЭС, на станции прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, её маршрут впервые проходил по территории РФ. "Я обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Украины, так что неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке", - сказал Гросси в понедельник на пресс-конференции в Вене, комментируя высказывание присутствующего на мероприятии представителя украинского СМИ о том, что якобы Украина не принимала решения ни о дате, ни о маршруте последней ротации и узнала об этом из сообщений СМИ. "Конечно, ситуация сложная, но это исключение, продиктованное исключительно необходимостью защитить наших экспертов. Никаких других причин нет", - добавил гендиректор МАГАТЭ. На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, о чем 1 марта сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнули в "Росатоме". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html
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в мире, россия, украина, рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, запорожская аэс, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским

Гросси заявил, что обсуждал последнюю ротацию на ЗАЭС с Зеленским

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждал последнюю ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с Владимиром Зеленским.
Как сообщала 1 марта пресс-служба ЗАЭС, на станции прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, её маршрут впервые проходил по территории РФ.
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"Я обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Украины, так что неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке", - сказал Гросси в понедельник на пресс-конференции в Вене, комментируя высказывание присутствующего на мероприятии представителя украинского СМИ о том, что якобы Украина не принимала решения ни о дате, ни о маршруте последней ротации и узнала об этом из сообщений СМИ.
"Конечно, ситуация сложная, но это исключение, продиктованное исключительно необходимостью защитить наших экспертов. Никаких других причин нет", - добавил гендиректор МАГАТЭ.
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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, о чем 1 марта сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнули в "Росатоме".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРафаэль ГроссиВладимир ЗеленскийМАГАТЭЗапорожская АЭСЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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