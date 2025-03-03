https://ria.ru/20250303/grossi-2002844370.html

Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским

Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025

Гросси заявил, что обсуждал маршрут ротации на ЗАЭС с Зеленским

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждал последнюю ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.03.2025

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ВЕНА, 3 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждал последнюю ротацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с Владимиром Зеленским. Как сообщала 1 марта пресс-служба ЗАЭС, на станции прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ, её маршрут впервые проходил по территории РФ. "Я обсуждал этот вопрос с президентом Зеленским, с министром иностранных дел Украины, так что неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке", - сказал Гросси в понедельник на пресс-конференции в Вене, комментируя высказывание присутствующего на мероприятии представителя украинского СМИ о том, что якобы Украина не принимала решения ни о дате, ни о маршруте последней ротации и узнала об этом из сообщений СМИ. "Конечно, ситуация сложная, но это исключение, продиктованное исключительно необходимостью защитить наших экспертов. Никаких других причин нет", - добавил гендиректор МАГАТЭ. На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, о чем 1 марта сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнули в "Росатоме". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html

https://ria.ru/20250215/ssha-1999621769.html

https://ria.ru/20250219/likhachev-2000261150.html

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