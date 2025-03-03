https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html

Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами

Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами - РИА Новости, 03.03.2025

Петербург и Вьентьян стали городами-побратимами

Власти Санкт-Петербурга и столицы Лаоса города Вьентьян подписали соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и... РИА Новости, 03.03.2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и столицы Лаоса города Вьентьян подписали соглашение о побратимстве и сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел в понедельник в Смольном встречу с губернатором Вьентьяна Атсапхангтхонгом Сипхандоном. "Было подписано соглашение о побратимстве и сотрудничестве между правительством Санкт‑Петербурга и администрацией Вьентьяна в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной (в том числе образовательной и молодёжной) сферах", - говорится в сообщении. Отмечается, что договоренность об установлении побратимских связей была достигнута в рамках прошлогоднего визита в Петербург президента Лаоса, генерального секретаря Народно-Революционной партии Лаоса Тхонглуна Сисулита. "Мы гордимся тем, что ваш лидер, товарищ Тхонглун Сисулит, - выпускник Петербургского педагогического университета. В ходе визита ему было присуждено звание Почетного доктора университета", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что две страны объединяет дружба. "Россия и Лаос идут по пути стратегического партнёрства, развивают сотрудничество во многих сферах. Недавняя встреча президента России с президентом Вашей Республики стала важным этапом двусторонних отношений", - добавил губернатор Петербурга. В свою очередь, губернатор Вьентьяна выразил уверенность, что стратегическое направление, заданное лидерами двух стран, "поможет успешно решить задачи, стоящие перед двумя государствами, городами и народами". Беглов напомнил, что в этом году Лаос отмечает две важные даты: 50 лет со дня провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики и 65 лет со дня установления дипломатических отношений с Советским Союзом. В эти дни мосты Петербурга окрасятся в цвет флага Лаоса. Кроме того, в декабре исполнится 105 лет со дня рождения видного государственного деятеля Лаоса Кейсона Фомвихана. Комитет по внешним связям Петербурга готовит конференцию, посвященную его памяти. Сообщается, что в прошлом году Петербург принял четыре официальные делегации Лаоса. В частности, город стал соорганизатором 20-го совещания старших должностных лиц Россия - АСЕАН. Министр информации, культуры и туризма Лаоса принял участие в Международном культурном форуме, а вице-президент Пани Ятхоту стала почетным гостем Четвертого Евразийского женского форума. Во Вьентьяне же осенью 2023 года начал работу Центр открытого образования на русском языке. Он создан на базе Лаосского национального университета и помогает студентам учить русский язык. "Сейчас планируем открыть во Вьентьяне Информационный деловой центр Петербурга. Это будет первый подобный центр в странах АСЕАН. Открытие планируем на конец 2025 года", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20241024/laos-1979565919.html

https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html

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санкт-петербург, лаос, вьентьян (город), александр беглов, тхонглун сисулит, россия, в мире