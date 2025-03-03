https://ria.ru/20250303/evropa-2002644331.html

Эксперт оценил позицию европейских политиков по Украине

Эксперт оценил позицию европейских политиков по Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Эксперт оценил позицию европейских политиков по Украине

Европейские политики продолжат препятствовать мирной инициативе американского президента Дональда Трампа по Украине, они будут делать все, чтобы война... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:28:00+03:00

2025-03-03T02:28:00+03:00

2025-03-03T02:28:00+03:00

в мире

россия

киев

украина

дональд трамп

си цзиньпин

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БАКУ, 3 мар – РИА Новости. Европейские политики продолжат препятствовать мирной инициативе американского президента Дональда Трампа по Украине, они будут делать все, чтобы война продолжалась, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского. "Европейские политики всегда отличались двойными стандартами. Это у них косовские албанцы (косовары) имеют право на самоопределение и выход из состава Сербии, а жители Донбасса и Крыма, проживающие на исторически российских землях в Причерноморье, волею судеб оказавшихся в составе Украины, – нет. Сейчас, когда по инициативе Трампа запущен процесс подготовки к новой попытке мирных переговоров, в которой его поддерживают коллеги – президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган, президент Азербайджана (Ильхам) Алиев, премьер-министр Венгрии (Виктор) Орбан, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и лидеры многих других стран, именно европейские политики открыто препятствуют этому. По приказу европейских политиков Киев вновь срывает мирный процесс, чтобы продолжать войну в их интересах", - сказал эксперт. По его словам, для того чтобы всецело понять лицемерие Европы, стоит провести некоторые параллели. "Например, в Азербайджане хорошо помнят, как осенью 2020 года Россия проводила огромную работу для того, чтобы остановить Вторую Карабахскую войну. Это стоило ей невероятных усилий. Не стоит также забывать, что возвращению мира на Южный Кавказ всячески препятствовали европейские политики. Особо среди них выделяется президент Франции Эммануэль Макрон, гальский петух-задира. Тогда он требовал от Еревана продолжения войны и обещал дать для этого еще вооружений. Сейчас он требует уже от Киева продолжения войны и тоже обещает дать еще вооружений. В таком поведении не только корысть, но уже и проявление наклонностей маньяка – очевидно, ему нравится наблюдать, как огромные массы людей убивают друг друга и осознавать, что это происходит по его желанию", - отметил Арьков. Эксперт подчеркнул, что, к сожалению, сейчас в Европе выставляют агрессором Россию, которая восстанавливает историческую справедливость не только в отношении своих исконных земель – Новороссии, но и борется со вновь поднявшим голову неонацизмом. Он отметил, что именно европейские политики восемь лет демонстративно не замечали геноцида, который киевский режим совместно с выпестованными Западом неонацистами проводил в отношении мирных жителей Донбасса, ежедневно обстреливая мирные города и села. "Это они (европейские политики) сейчас не замечают, как с использованием поставляемых ими же дальнобойных ракетных систем киевский режим наносит удары вглубь России, сознательно и кровожадно выбирая в качестве целей школы, больницы, жилые кварталы. Поэтому денацификация была и остается одной из основных задач, проводимой Россией спецоперации. Особенно важно это в год 80-летия нашей общей победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Поэтому так истерят европейские политики и всячески пытаются этого не допустить", - сказал Арьков.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/tramp-2002386205.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, си цзиньпин, нарендра моди