https://ria.ru/20250303/erdogan-2002845697.html

Турция рассчитывает на членство страны в ЕС

Турция рассчитывает на членство страны в ЕС - РИА Новости, 03.03.2025

Турция рассчитывает на членство страны в ЕС

Европейская безопасность немыслима без Турции, Анкара рассчитывает на развитие процесса с членством страны в ЕС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T20:40:00+03:00

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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Европейская безопасность немыслима без Турции, Анкара рассчитывает на развитие процесса с членством страны в ЕС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы считаем процесс вступления в Европейский союз нашим стратегическим приоритетом. Для Европы становится все более невозможным выжить в качестве глобального игрока без Турции. Европейская безопасность без Турции немыслима", - заявил Эрдоган на встрече с послами, аккредитованными в Турции. Турция завершила с Евросоюзом работу над 66 критериями по упрощению визового режима, осталось шесть, заявил ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, визовая либерализация пока не достигнута, Анкара продолжает работать над устранением препятствий, с которыми сталкиваются граждане Турции в процессе получения шенгенской визы. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".

https://ria.ru/20250303/turtsiya-2002726460.html

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002650926.html

турция

европа

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