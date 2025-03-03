https://ria.ru/20250303/dnepropetrovsk-2002858928.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник вечером в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник вечером в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов страны, в том числе в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Днепропетровске", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Ранее в понедельник вечером местные власти сообщили о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html

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