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В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/dnepropetrovsk-2002858928.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник вечером в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:49:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник вечером в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов страны, в том числе в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Днепропетровске", - говорится в публикации Telegram-канала издания. Ранее в понедельник вечером местные власти сообщили о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html
https://ria.ru/20250303/vsu-2002847191.html
днепропетровск
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник вечером в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в ряде регионов страны, в том числе в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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"Сообщают о взрыве в Днепропетровске", - говорится в публикации Telegram-канала издания.
Ранее в понедельник вечером местные власти сообщили о взрывах в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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