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Биография Владимира Делбы

Биография Владимира Делбы - РИА Новости, 03.03.2025

Биография Владимира Делбы

Абхазский государственный политический деятель Владимир Валерьевич Делба родился 26 сентября 1974 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:52:00+03:00

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Абхазский государственный политический деятель Владимир Валерьевич Делба родился 26 сентября 1974 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).В 1997 году окончил экономический факультет Абхазского государственного университета по специальности "бухгалтерский учет и аудит"; позже – аспирантуру по кафедре учета анализа и аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 1993-1994 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил Абхазии.Трудовую деятельность начал еще в годы учебы в 1996 году ведущим специалистом контрольно-ревизионного управления министерства финансов Абхазии. На этой позиции проработал год, после чего в 1997 году занял должность специалиста, в 1999 году – главного специалиста в том же управлении.В 2000 году был назначен заместителем начальника контрольно-ревизионного управления министерства финансов Абхазии.В 2002 году занял должность заместителя министра финансов Абхазии.С 10 октября 2011 по 8 апреля 2015 года Делба занимал пост вице-премьера и министра финансов Абхазии. Со 2 июня по 26 сентября 2014 года временно исполнял обязанности главы правительства Абхазии. С 2014 по 2020 год – проректор по экономическим вопросам и международным связям Абхазского государственного университета28 апреля 2020 года был назначен вице-премьером и министром финансов Абхазии. 3 марта 2025 года избранный на досрочных президентских выборах Бадра Гунба назначил Владимира Делбу на должность исполняющего обязанности премьера республики. Владимир Делба женат, у него двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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