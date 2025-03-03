https://ria.ru/20250303/bpla-2002846125.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 03.03.2025

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специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в понедельник в 20.36 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250303/tanki-2002842783.html

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, вооруженные силы украины