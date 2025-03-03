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Путин назвал Aurus хорошей машиной - РИА Новости, 03.03.2025
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13:58 03.03.2025 (обновлено: 14:18 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html
Путин назвал Aurus хорошей машиной
Путин назвал Aurus хорошей машиной - РИА Новости, 03.03.2025
Путин назвал Aurus хорошей машиной
Президент России Владимир Путин назвал хорошей машину Aurus, которая собирается в Татарстане. РИА Новости, 03.03.2025
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авто
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей машину Aurus, которая собирается в Татарстане.На встрече с президентом в Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о полной сборке машин Aurus в Елабуге."Хорошая машина", - прокомментировал Путин.Со своей стороны глава республики пообещал и дальше развивать производство этих автомобилей.
https://ria.ru/20241027/peskov-1980347454.html
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авто, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин
Авто, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Владимир Путин
Путин назвал Aurus хорошей машиной

Путин на встрече с Миннихановым назвал Aurus хорошей машиной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Aurus. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей машину Aurus, которая собирается в Татарстане.
На встрече с президентом в Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о полной сборке машин Aurus в Елабуге.
"Хорошая машина", - прокомментировал Путин.
Со своей стороны глава республики пообещал и дальше развивать производство этих автомобилей.
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АвтоРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановВладимир Путин
 
 
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