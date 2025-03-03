https://ria.ru/20250303/aurus-2002752339.html

Путин назвал Aurus хорошей машиной

Путин назвал Aurus хорошей машиной - РИА Новости, 03.03.2025

Путин назвал Aurus хорошей машиной

Президент России Владимир Путин назвал хорошей машину Aurus, которая собирается в Татарстане. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:58:00+03:00

2025-03-03T13:58:00+03:00

2025-03-03T14:18:00+03:00

авто

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950630520_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_3effb6e6e7670708c1f6dac5fce34a35.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей машину Aurus, которая собирается в Татарстане.На встрече с президентом в Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о полной сборке машин Aurus в Елабуге."Хорошая машина", - прокомментировал Путин.Со своей стороны глава республики пообещал и дальше развивать производство этих автомобилей.

https://ria.ru/20241027/peskov-1980347454.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, владимир путин