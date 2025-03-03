В Армавире построят пресс алюминиевых профилей для поездов ВСМ
В Армавире построят пресс алюминиевых профилей для сварки вагонов для ВСМ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уникальный завод по прессованию алюминиевых профилей для сварки корпусов вагонов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург построят в Армавире, сообщил РИА Новости генеральный директор "Армавирской металлургической компании" (АМК) Александр Симаков.
"Армавирская металлургическая компания" (АМК) планирует построить в Армавире крупнейший по объему производства завод по прессованию алюминиевых профилей ... Назначение пресса - производить алюминиевые профили для сварки корпусов вагонов первых в России высокоскоростных поездов, которые сейчас разрабатываются для мегапроекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург", - сообщил глва компании.
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Корпус вагона высокоскоростного поезда должен быть выполнен из широких алюминиевых профилей, иначе поезд не сможет разгоняться и безопасно эксплуатироваться – это мировая практика, альтернатив нет, отметил Симаков. "Мы уже ведем проектные работы на строительной площадке в Армавире и переговоры с потенциальными поставщиками оборудования, инвестиции в пресс оцениваем примерно в 7 миллиардов рублей", - добавил он.
По его словам, активное развитие российской машиностроительной отрасли позволит в среднесрочной перспективе обеспечить заказы на широкий профиль до 20 тысяч тонн в год, что обеспечит окупаемость оборудования. Источники РИА Новости в отрасли рассказали, что в России нет пока прессов, способных производить самые крупные комплектующие первой российской высокоскоростной модели - корпуса, они есть только в Китае.
"Мы рассчитываем дозагрузить пресс заказами от других машиностроительных отраслей, а также строительной отрасли. Стройка во всем мире является крупнейшим потребителем этого металла, постоянно появляются новые варианты применения алюминиевых профилей, в том числе для уникальных архитектурных решений. Продукция пресса будет иметь также хороший экспортный потенциал, ведь ни в Турции, ни в странах Персидского залива на текущий момент подобного оборудования нет", - рассказал Симаков.
АМК входит в ГК "РИАК", крупного производителя алюминиевых профилей для строительной отрасли. По данным ЕГРЮЛ, АМК бала зарегистрирована в Краснодарском крае в марте 2023 года. Основной вид деятельности компании - литье прочих цветных металлов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине года. Дорога по плану будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.