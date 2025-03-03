https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html

Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов

Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов - РИА Новости, 03.03.2025

Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов

Избранный президент Абхазии Бадра Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:34:00+03:00

2025-03-03T14:34:00+03:00

2025-03-03T15:07:00+03:00

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президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией."Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление", - сказал он на пресс-конференции.Гунба подчеркнул, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с Россией во всех областях.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре превысила превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html

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россия, абхазия, политика, в мире, бадра гунба, президентские выборы в абхазии