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Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов - РИА Новости, 03.03.2025
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14:34 03.03.2025 (обновлено: 15:07 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/abkhaziya-2002762783.html
Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов
Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов - РИА Новости, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:34:00+03:00
2025-03-03T15:07:00+03:00
россия
абхазия
политика
в мире
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией."Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление", - сказал он на пресс-конференции.Гунба подчеркнул, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с Россией во всех областях.Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%. Явка во втором туре превысила превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html
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россия, абхазия, политика, в мире, бадра гунба, президентские выборы в абхазии
Россия, Абхазия, Политика, В мире, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии
Избранный президент Абхазии назвал отношения с Россией в числе приоритетов

Гунба назвал отношения Абхазии с Россией одним из главных направлений работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 3 мар – РИА Новости. Избранный президент Абхазии Бадра Гунба назвал одним из главных направлений своей работы взаимодействие с Россией.
"Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление", - сказал он на пресс-конференции.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Вчера, 15:13
Гунба подчеркнул, что в последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, и на своей новой должности он считает важным наращивать взаимодействие с Россией во всех областях.
Центризбирком Абхазии в понедельник утвердил окончательные итоги внеочередных выборов президента республики, на которых во втором туре победил политик Бадра Гунба.
По данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или 54,73% проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41 708 голосов, или 41,54%.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Избранный президент Абхазии пригрозил последствиями за нападение на участок
14:25
Явка во втором туре превысила превысила показатель первого тура, который состоялся 15 февраля. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 — испорчены. Без их учета Гунба получает 57% голосов, а Ардзинба - 43%.

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38 процента голосов, а Ардзинба — 36,92 процента.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 9

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияАбхазияПолитикаВ миреБадра ГунбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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