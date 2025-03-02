https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002519617.html

Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном

Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном - РИА Новости, 02.03.2025

Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном

Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:42:00+03:00

2025-03-02T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.В субботу глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды."Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", — говорится в публикации Зеленского.Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый транш передадут Украине в конце следующей недели.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250228/zapad-2001765206.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

https://ria.ru/20250301/makron-2002515286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, великобритания, киев, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear