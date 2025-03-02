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Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном - РИА Новости, 02.03.2025
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00:42 02.03.2025 (обновлено: 01:06 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002519617.html
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном - РИА Новости, 02.03.2025
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном
Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:42:00+03:00
2025-03-02T01:06:00+03:00
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великобритания
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евросоюз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.В субботу глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды."Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", — говорится в публикации Зеленского.Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый транш передадут Украине в конце следующей недели.Ситуация с активамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
https://ria.ru/20250228/zapad-2001765206.html
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россия, великобритания, киев, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном

Зеленский: кредит, выданный Британией, погасят доходами от российских активов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
В субботу глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды.
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"Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", — говорится в публикации Зеленского.

Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на эту сумму с погашением из доходов от замороженных активов России.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый транш передадут Украине в конце следующей недели.
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Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
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РоссияВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийСергей МарченкоСергей ЛавровЕвросоюзG7Euroclear
 
 
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