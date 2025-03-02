Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном
Зеленский: кредит, выданный Британией, погасят доходами от российских активов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев и Лондон заключили кредитную сделку за счет доходов от замороженных российских активов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
В субботу глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды.
Европа приготовила Москве предложение с подвохом
28 февраля, 08:00
"Сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", — говорится в публикации Зеленского.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на эту сумму с погашением из доходов от замороженных активов России.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый транш передадут Украине в конце следующей недели.
Европа приватизировала страх перед Россией
Вчера, 08:00
Ситуация с активами
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.
Макрон анонсировал крупную помощь Украине
Вчера, 23:29