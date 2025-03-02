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Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе
Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 02.03.2025
Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе
Российские войска нанесли удар по пункту дислокации украинских войск в селе Зеленый Гай на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:54:00+03:00
2025-03-02T12:54:00+03:00
2025-03-02T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации украинских войск в селе Зеленый Гай на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наш фронтовая авиация нанесла удар по пункту дислокации 127-й территориальной обороны ВСУ в селе Зеленый Гай на западе ДНР", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен авиационными бомбами. "Уничтожено большое скопление военной техники, включая танки и бронемашины, а также склады с боеприпасами западного производства. Потери среди личного состава – порядка 40 боевиков ВСУ, множество раненых", - подчеркнул Рогов. Накануне МО РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, сообщало МО говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе
Рогов: авиация уничтожила пункт дислокации 127-й бригады теробороны ВСУ в ДНР