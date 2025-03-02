https://ria.ru/20250302/vsu-2002561738.html

Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе

Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 02.03.2025

Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе

Российские войска нанесли удар по пункту дислокации украинских войск в селе Зеленый Гай на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:54:00+03:00

2025-03-02T12:54:00+03:00

2025-03-02T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

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владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по пункту дислокации украинских войск в селе Зеленый Гай на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наш фронтовая авиация нанесла удар по пункту дислокации 127-й территориальной обороны ВСУ в селе Зеленый Гай на западе ДНР", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен авиационными бомбами. "Уничтожено большое скопление военной техники, включая танки и бронемашины, а также склады с боеприпасами западного производства. Потери среди личного состава – порядка 40 боевиков ВСУ, множество раненых", - подчеркнул Рогов. Накануне МО РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, сообщало МО говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html

https://ria.ru/20250219/vsu-2000287542.html

днепропетровская область

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность