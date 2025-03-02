https://ria.ru/20250302/ukraine-2002606816.html

В Раде призвали немедленно отстранить Зеленского от власти

В Раде призвали немедленно отстранить Зеленского от власти - РИА Новости, 02.03.2025

В Раде призвали немедленно отстранить Зеленского от власти

Владимир Зеленский должен быть немедленно отстранен от власти, так как он угрожает существованию Украины и мешает стабилизации отношений с США, считает... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:56:00+03:00

2025-03-02T18:56:00+03:00

2025-03-02T18:56:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть немедленно отстранен от власти, так как он угрожает существованию Украины и мешает стабилизации отношений с США, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Наличие Зеленского — ключевой деструктивный фактор в отношениях Украины с США сегодня. Он немедленно должен быть политически устранен для сохранения отношений со стратегическим партнером, от поддержки которого зависит судьба Украины... Нахождение Зеленского у власти - преступно и угрожает существованию Украины", - написал Дубинский в Telegram-канале. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины