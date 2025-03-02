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Песков оценил голосование России и США за одну резолюцию ООН по Украине
Песков оценил голосование России и США за одну резолюцию ООН по Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Песков оценил голосование России и США за одну резолюцию ООН по Украине
Невозможно было представить, что РФ и США будут голосовать за одну резолюцию ООН по Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:08:00+03:00
2025-03-02T11:08:00+03:00
2025-03-02T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Невозможно было представить, что РФ и США будут голосовать за одну резолюцию ООН по Украине, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Более того, мы голосуем за одну резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой содержатся абсолютно сбалансированные формулировки по украинскому кризису. Этого действительно невозможно было представить", - сказал Песков. Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине - подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.За первую проголосовали 93 страны, против - 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся - Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. Американский вариант также поддержали 93 члена ООН, против проголосовали восемь, воздержались 73.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, ООН, Дмитрий Песков, В мире, Павел Зарубин
Песков оценил голосование России и США за одну резолюцию ООН по Украине
Песков: голосование РФ и США за одну резолюцию по Украине казалось невозможным