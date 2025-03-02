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Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается - РИА Новости, 02.03.2025
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03:06 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002526228.html
Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается
Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается - РИА Новости, 02.03.2025
Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается
Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:06:00+03:00
2025-03-02T03:06:00+03:00
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ООН, 2 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандальную встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. "Да, война заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги", - сказал Сакс, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание конфликта и каково, по его мнению, будущее сделки по добыче полезных ископаемых. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250301/deputat-2002478154.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, колумбийский университет, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Колумбийский университет, В мире
Сакс заявил, что конфликт на Украине заканчивается

Экономист Сакс заявил, что конфликт на Украине подходит к концу

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 2 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандальную встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
"Да, война заканчивается. На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги", - сказал Сакс, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание конфликта и каково, по его мнению, будущее сделки по добыче полезных ископаемых.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В Раде заявили о начале конца Украины после провала Зеленского
Вчера, 17:41
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В ЕС не понимают стратегию Трампа по отношению к Украине
Вчера, 22:18
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОКолумбийский университетВ мире
 
 
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