https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html

Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира

Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира - РИА Новости, 02.03.2025

Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира

США хотят преобразовать мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ). Они не скрывают свой невероятный интерес к этим ресурсам. Скандальный срыв сделки по... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:00:00+03:00

2025-03-02T08:00:00+03:00

2025-03-02T08:01:00+03:00

сша

китай

россия

дональд трамп

илон маск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

украина

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США хотят преобразовать мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ). Они не скрывают свой невероятный интерес к этим ресурсам. Скандальный срыв сделки по ископаемым с Украиной и комментарии из Вашингтона о том, что Трамп на данный момент не заинтересован в заключении соглашения, ничего не меняют. Откуда у США вообще такой бешеный интерес? Все очень просто: тот, кто будет контролировать редкие и редкоземельные металлы, тот обеспечит себе технологическое лидерство и суверенитет. А без этого США не смогут удержать мировое экономическое господство, которое уже трещит по швам. А пока мировой лидер по РЗМ — и главный соперник США — Китай. На Поднебесную приходится, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов мирового производства этих элементов, и именно КНР обеспечила себе технологический суверенитет.Без редкоземельных металлов сегодня никуда. Практически любое высокотехнологичное производство, хай-тек и ИИ завязаны на РЗМ. Например, ни один проект Илона Маска не возможен без этих элементов. Редкоземельные металлы нужны для выпуска смартфонов, планшетов, электромобилей, самолетов, медицинской техники, оборонной промышленности и много чего еще. Куш, за который хотят бороться США, — огромный.При этом редкоземельная торговая война между самыми большими экономиками мира может оказаться на руку России. Как известно, войну выигрывает тот, кто в ней не участвует. У нас реально появился шанс. Так что Россия очень вовремя вспомнила о том, что она, вообще-то, является второй в мире страной по запасам РЗМ, причем это документально подтверждено, в отличие от украинских запасов. Наши запасы оцениваются в 28,66 миллиона тонн, по данным горнорудного подразделения "Росатома". Однако сейчас мы добываем всего 2,6 тысячи тонн в год, занимая меньше одного процента от мирового производства. Россия сильно отстала не только от Китая, который произвел в прошлом году 270 тысяч тонн редкоземельных металлов и занял 70% мирового рынка, но и от США, которые произвели 45 тысяч тонн и заняли 11,5% мирового рынка, а также и от производителей Индии, Таиланда и так далее. Всего в мире производится 390 тысяч тонн таких металлов ежегодно.Однако Россия готова через пять лет резко нарастить добычу РЗМ до 50 тысяч тонн — на 100 миллиардов рублей (это 1,2 миллиарда долларов), заявил Минпромторг. Это сопоставимо с сегодняшним объемом добычи в самих Штатах. План амбициозен и тяжело реализуем не только без поддержки государства, но и зарубежных инвесторов. Поэтому Россия и заявила, что будет рада развивать производство и продажу РЗМ в сотрудничестве с США.Это попадание в десятку: Трамп наверняка захочет заполучить доступ не только к украинским ресурсам, но и российским. Во-первых, вероятно, даже сам Трамп до конца не знает, сколько реально редкоземельных металлов возможно найти в украинских недрах, а может, он вполне осознает, что не так много, как сам говорит. Во-вторых, чем больше редкоземельных металлов, тем лучше, потому что Китай сильно убежал вперед. Он, как жесткий монополист, может делать все, что хочет, и именно он решает, сколько будут стоить редкоземельные металлы, кто и в каком объеме их получит. Периодически Китай ограничивает их вывоз, чтобы выгоднее продавать. Неудивительно, что РЗМ стали инструментом в торговой войне и мощнейшим козырем КНР.Как Китаю удалось на глазах всего мира перегнать всех и вся в этой отрасли? Пекин победил в этой борьбе еще в прошлом веке, когда и самой борьбы особо не было. Китай действительно умеет мыслить на десятилетия вперед. Он еще четверть века назад признал редкоземельные металлы стратегической отраслью и активно поддерживал ее развитие. К тому же Пекин великолепный рыночный манипулятор, который умеет выдворять с рынка конкурентов. Еще в середине 90-х годов он начал продавать редкоземельные металлы в большом количестве и за несколько лет просто обрушил цены на эти элементы. Многие конкуренты тогда, конечно, не выдержали. В их числе оказались и США. Зачем производить дорого то, что можно дешево купить в Китае, который тогда не представлял такую опасность, по мнению США. Это рабочая стратегия Китая и сегодня — например, на рынке электромобилей и не только. А что касается России, то в 90-е ей вообще было не до редкоземельных металлов и Китая, были дела куда поважнее.Развал СССР подкосил вообще всю российскую промышленность, в том числе наше производство РЗМ. Стратегия Советского Союза была такой: добывать в одной республике, а готовую продукцию получать в другой. Полную производственную цепочку раскидывали по разным республикам. И после развала СССР это сыграло злую шутку с Россией. Многие технологии и производства остались в постсоветских странах, в том числе по разделению редкоземельных металлов. Эти технологии достались Эстонии и Казахстану, а их уже давно прибрали к рукам США и Канада.России нужно вернуть компетенции по разделению РЗМ. Добыть руду, которая состоит из смеси различных редкоземельных металлов, — это одно, но потом ее еще надо разделить на отдельные элементы. Тогда можно говорить о конечном продукте, который захотят купить. Поэтому не только американские инвестиции, но и технологии будут как нельзя кстати для рывка России на этом рынке.Так что если с Украиной у США не выгорит, то под боком есть Россия, с которой параллельно можно создавать и вести бизнес. Имеются и другие страны, с которыми США тоже, скорее всего, будут договариваться по РЗМ, чтобы создать свой редкоземельный картель против Китая. Однако пока счет в пользу Пекина.

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https://ria.ru/20250228/gosduma-2002245070.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002084667.html

https://ria.ru/20250228/iskopaemye-2002085093.html

https://ria.ru/20250227/rusal-2001898340.html

сша

китай

россия

украина

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

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