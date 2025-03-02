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Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира - РИА Новости, 02.03.2025
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08:00 02.03.2025 (обновлено: 08:01 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html
Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира
Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира - РИА Новости, 02.03.2025
Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира
США хотят преобразовать мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ). Они не скрывают свой невероятный интерес к этим ресурсам. Скандальный срыв сделки по... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:00:00+03:00
2025-03-02T08:01:00+03:00
сша
китай
россия
дональд трамп
илон маск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002312603_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_db2810ce0f4b87c1549b9a950dc26ad1.jpg
США хотят преобразовать мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ). Они не скрывают свой невероятный интерес к этим ресурсам. Скандальный срыв сделки по ископаемым с Украиной и комментарии из Вашингтона о том, что Трамп на данный момент не заинтересован в заключении соглашения, ничего не меняют. Откуда у США вообще такой бешеный интерес? Все очень просто: тот, кто будет контролировать редкие и редкоземельные металлы, тот обеспечит себе технологическое лидерство и суверенитет. А без этого США не смогут удержать мировое экономическое господство, которое уже трещит по швам. А пока мировой лидер по РЗМ — и главный соперник США — Китай. На Поднебесную приходится, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов мирового производства этих элементов, и именно КНР обеспечила себе технологический суверенитет.Без редкоземельных металлов сегодня никуда. Практически любое высокотехнологичное производство, хай-тек и ИИ завязаны на РЗМ. Например, ни один проект Илона Маска не возможен без этих элементов. Редкоземельные металлы нужны для выпуска смартфонов, планшетов, электромобилей, самолетов, медицинской техники, оборонной промышленности и много чего еще. Куш, за который хотят бороться США, — огромный.При этом редкоземельная торговая война между самыми большими экономиками мира может оказаться на руку России. Как известно, войну выигрывает тот, кто в ней не участвует. У нас реально появился шанс. Так что Россия очень вовремя вспомнила о том, что она, вообще-то, является второй в мире страной по запасам РЗМ, причем это документально подтверждено, в отличие от украинских запасов. Наши запасы оцениваются в 28,66 миллиона тонн, по данным горнорудного подразделения "Росатома". Однако сейчас мы добываем всего 2,6 тысячи тонн в год, занимая меньше одного процента от мирового производства. Россия сильно отстала не только от Китая, который произвел в прошлом году 270 тысяч тонн редкоземельных металлов и занял 70% мирового рынка, но и от США, которые произвели 45 тысяч тонн и заняли 11,5% мирового рынка, а также и от производителей Индии, Таиланда и так далее. Всего в мире производится 390 тысяч тонн таких металлов ежегодно.Однако Россия готова через пять лет резко нарастить добычу РЗМ до 50 тысяч тонн — на 100 миллиардов рублей (это 1,2 миллиарда долларов), заявил Минпромторг. Это сопоставимо с сегодняшним объемом добычи в самих Штатах. План амбициозен и тяжело реализуем не только без поддержки государства, но и зарубежных инвесторов. Поэтому Россия и заявила, что будет рада развивать производство и продажу РЗМ в сотрудничестве с США.Это попадание в десятку: Трамп наверняка захочет заполучить доступ не только к украинским ресурсам, но и российским. Во-первых, вероятно, даже сам Трамп до конца не знает, сколько реально редкоземельных металлов возможно найти в украинских недрах, а может, он вполне осознает, что не так много, как сам говорит. Во-вторых, чем больше редкоземельных металлов, тем лучше, потому что Китай сильно убежал вперед. Он, как жесткий монополист, может делать все, что хочет, и именно он решает, сколько будут стоить редкоземельные металлы, кто и в каком объеме их получит. Периодически Китай ограничивает их вывоз, чтобы выгоднее продавать. Неудивительно, что РЗМ стали инструментом в торговой войне и мощнейшим козырем КНР.Как Китаю удалось на глазах всего мира перегнать всех и вся в этой отрасли? Пекин победил в этой борьбе еще в прошлом веке, когда и самой борьбы особо не было. Китай действительно умеет мыслить на десятилетия вперед. Он еще четверть века назад признал редкоземельные металлы стратегической отраслью и активно поддерживал ее развитие. К тому же Пекин великолепный рыночный манипулятор, который умеет выдворять с рынка конкурентов. Еще в середине 90-х годов он начал продавать редкоземельные металлы в большом количестве и за несколько лет просто обрушил цены на эти элементы. Многие конкуренты тогда, конечно, не выдержали. В их числе оказались и США. Зачем производить дорого то, что можно дешево купить в Китае, который тогда не представлял такую опасность, по мнению США. Это рабочая стратегия Китая и сегодня — например, на рынке электромобилей и не только. А что касается России, то в 90-е ей вообще было не до редкоземельных металлов и Китая, были дела куда поважнее.Развал СССР подкосил вообще всю российскую промышленность, в том числе наше производство РЗМ. Стратегия Советского Союза была такой: добывать в одной республике, а готовую продукцию получать в другой. Полную производственную цепочку раскидывали по разным республикам. И после развала СССР это сыграло злую шутку с Россией. Многие технологии и производства остались в постсоветских странах, в том числе по разделению редкоземельных металлов. Эти технологии достались Эстонии и Казахстану, а их уже давно прибрали к рукам США и Канада.России нужно вернуть компетенции по разделению РЗМ. Добыть руду, которая состоит из смеси различных редкоземельных металлов, — это одно, но потом ее еще надо разделить на отдельные элементы. Тогда можно говорить о конечном продукте, который захотят купить. Поэтому не только американские инвестиции, но и технологии будут как нельзя кстати для рывка России на этом рынке.Так что если с Украиной у США не выгорит, то под боком есть Россия, с которой параллельно можно создавать и вести бизнес. Имеются и другие страны, с которыми США тоже, скорее всего, будут договариваться по РЗМ, чтобы создать свой редкоземельный картель против Китая. Однако пока счет в пользу Пекина.
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сша
китай
россия
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Ольга Самофалова
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сша, китай, россия, дональд трамп, илон маск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), украина, полезные ископаемые, металлы, редкоземельные металлы, аналитика
США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Украина, Полезные ископаемые, металлы, редкоземельные металлы, Аналитика

Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
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США хотят преобразовать мировой рынок редкоземельных металлов (РЗМ). Они не скрывают свой невероятный интерес к этим ресурсам. Скандальный срыв сделки по ископаемым с Украиной и комментарии из Вашингтона о том, что Трамп на данный момент не заинтересован в заключении соглашения, ничего не меняют.
Откуда у США вообще такой бешеный интерес? Все очень просто: тот, кто будет контролировать редкие и редкоземельные металлы, тот обеспечит себе технологическое лидерство и суверенитет. А без этого США не смогут удержать мировое экономическое господство, которое уже трещит по швам. А пока мировой лидер по РЗМ — и главный соперник США — Китай. На Поднебесную приходится, по разным оценкам, от 70 до 90 процентов мирового производства этих элементов, и именно КНР обеспечила себе технологический суверенитет.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
28 февраля, 09:54
Без редкоземельных металлов сегодня никуда. Практически любое высокотехнологичное производство, хай-тек и ИИ завязаны на РЗМ. Например, ни один проект Илона Маска не возможен без этих элементов. Редкоземельные металлы нужны для выпуска смартфонов, планшетов, электромобилей, самолетов, медицинской техники, оборонной промышленности и много чего еще. Куш, за который хотят бороться США, — огромный.
При этом редкоземельная торговая война между самыми большими экономиками мира может оказаться на руку России. Как известно, войну выигрывает тот, кто в ней не участвует. У нас реально появился шанс. Так что Россия очень вовремя вспомнила о том, что она, вообще-то, является второй в мире страной по запасам РЗМ, причем это документально подтверждено, в отличие от украинских запасов. Наши запасы оцениваются в 28,66 миллиона тонн, по данным горнорудного подразделения "Росатома". Однако сейчас мы добываем всего 2,6 тысячи тонн в год, занимая меньше одного процента от мирового производства. Россия сильно отстала не только от Китая, который произвел в прошлом году 270 тысяч тонн редкоземельных металлов и занял 70% мирового рынка, но и от США, которые произвели 45 тысяч тонн и заняли 11,5% мирового рынка, а также и от производителей Индии, Таиланда и так далее. Всего в мире производится 390 тысяч тонн таких металлов ежегодно.
Государственный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией
28 февраля, 16:00
Однако Россия готова через пять лет резко нарастить добычу РЗМ до 50 тысяч тонн — на 100 миллиардов рублей (это 1,2 миллиарда долларов), заявил Минпромторг. Это сопоставимо с сегодняшним объемом добычи в самих Штатах. План амбициозен и тяжело реализуем не только без поддержки государства, но и зарубежных инвесторов. Поэтому Россия и заявила, что будет рада развивать производство и продажу РЗМ в сотрудничестве с США.
Это попадание в десятку: Трамп наверняка захочет заполучить доступ не только к украинским ресурсам, но и российским. Во-первых, вероятно, даже сам Трамп до конца не знает, сколько реально редкоземельных металлов возможно найти в украинских недрах, а может, он вполне осознает, что не так много, как сам говорит. Во-вторых, чем больше редкоземельных металлов, тем лучше, потому что Китай сильно убежал вперед. Он, как жесткий монополист, может делать все, что хочет, и именно он решает, сколько будут стоить редкоземельные металлы, кто и в каком объеме их получит. Периодически Китай ограничивает их вывоз, чтобы выгоднее продавать. Неудивительно, что РЗМ стали инструментом в торговой войне и мощнейшим козырем КНР.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
США и Украина достигли соглашения по ископаемым, заявил Бессент
28 февраля, 01:59
Как Китаю удалось на глазах всего мира перегнать всех и вся в этой отрасли? Пекин победил в этой борьбе еще в прошлом веке, когда и самой борьбы особо не было. Китай действительно умеет мыслить на десятилетия вперед. Он еще четверть века назад признал редкоземельные металлы стратегической отраслью и активно поддерживал ее развитие. К тому же Пекин великолепный рыночный манипулятор, который умеет выдворять с рынка конкурентов. Еще в середине 90-х годов он начал продавать редкоземельные металлы в большом количестве и за несколько лет просто обрушил цены на эти элементы. Многие конкуренты тогда, конечно, не выдержали. В их числе оказались и США. Зачем производить дорого то, что можно дешево купить в Китае, который тогда не представлял такую опасность, по мнению США. Это рабочая стратегия Китая и сегодня — например, на рынке электромобилей и не только. А что касается России, то в 90-е ей вообще было не до редкоземельных металлов и Китая, были дела куда поважнее.
Развал СССР подкосил вообще всю российскую промышленность, в том числе наше производство РЗМ. Стратегия Советского Союза была такой: добывать в одной республике, а готовую продукцию получать в другой. Полную производственную цепочку раскидывали по разным республикам. И после развала СССР это сыграло злую шутку с Россией. Многие технологии и производства остались в постсоветских странах, в том числе по разделению редкоземельных металлов. Эти технологии достались Эстонии и Казахстану, а их уже давно прибрали к рукам США и Канада.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Россия может сама добывать редкоземельные металлы, заявили в ассоциации
28 февраля, 02:05
России нужно вернуть компетенции по разделению РЗМ. Добыть руду, которая состоит из смеси различных редкоземельных металлов, — это одно, но потом ее еще надо разделить на отдельные элементы. Тогда можно говорить о конечном продукте, который захотят купить. Поэтому не только американские инвестиции, но и технологии будут как нельзя кстати для рывка России на этом рынке.
Так что если с Украиной у США не выгорит, то под боком есть Россия, с которой параллельно можно создавать и вести бизнес. Имеются и другие страны, с которыми США тоже, скорее всего, будут договариваться по РЗМ, чтобы создать свой редкоземельный картель против Китая. Однако пока счет в пользу Пекина.
Работа завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Русал" сообщил о планах запуска производства редкоземельного металла
27 февраля, 11:28
 
СШАКитайРоссияДональд ТрампИлон МаскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)УкраинаПолезные ископаемыеметаллыредкоземельные металлыАналитика
 
 
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