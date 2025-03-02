https://ria.ru/20250302/tsel-2002301424.html

Священник рассказал о главной цели Великого поста

Священник рассказал о главной цели Великого поста - РИА Новости, 02.03.2025

Священник рассказал о главной цели Великого поста

Главная цель Великого поста – подготовиться к празднику Воскресения Христова, важно осознать себя изгнанными из рая в результате греховной жизни, постараться... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:00:00+03:00

2025-03-02T03:00:00+03:00

2025-03-02T03:00:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Главная цель Великого поста – подготовиться к празднику Воскресения Христова, важно осознать себя изгнанными из рая в результате греховной жизни, постараться исправиться и встретить Пасху как событие своей жизни – личное спасение и открытие возможности вернуться в рай, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 20 апреля. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. В этот период, как говорят священники, мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного, а также - за исключением некоторых дней - рыбы и алкоголя.Последнее воскресенье перед Великим постом - 2 марта - называется Прощеным воскресеньем или воспоминанием изгнания Адама из рая. В этот день в храмах совершают чин прощения, во время которого по традиции и духовенство, и миряне просят друг у друга прощение. Данная традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня. Обычно говорят: "Прости меня", а в ответ - "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!"."Пост - время подготовки к Пасхе. Неслучайно он начинается вечером в Прощеное воскресенье, когда мы по традиции примиряемся со всеми - по слову Господа: "и остави нам долги наши, яко мы оставляем должникам нашим", то есть мы прощаем всех и надеемся, что Бог простит нас. Важно, что в этот день еще вспоминают изгнание Адама из рая. То есть, вступая в Великий пост, мы осознаем себя изгнанными из рая в результате нашей греховной жизни", - сказал Первозванский.Он напомнил, что согласно христианскому вероучению, люди в лице прародителей Адама и Евы "согрешили и за грехи были изгнаны из рая, обречены на смерть (потеряли бессмертие)"."Иисус Христос, сын Божий, своей смертью и воскресением от этого "проклятия" человечество избавил, искупил наши грехи, открыл для нас возможность покаяния, прощения грехов, вечной жизни в Царствии Божием, открыл снова для нас рай. Это и есть смысл Пасхи. Все это может быть просто знанием, условно мифологической, хотя и основной, частью нашей религии. А может и должно быть - личным переживанием: себя изгнанным из рая и спасенным Христом, причем это переживание - важнейшее для христиан. Чтобы обновить его в себе, или для кого-то - ощутить впервые – мы в том числе и проходим через Великий пост и Пасху каждый год", - пояснил священник.Таким образом, продолжил он, во время поста важно "сверить себя, так сказать, с эталоном христианина"."Есть много книг, брошюр про исповедь, но можно примитивно взять список из интернета, посмотреть, какие есть грехи, осознать связь между грехом и жизнью – у каждого в чем-то несовершенной, увидеть свое несоответствие - насколько далеко мы отстоим от Господа - и постараться к нему приблизиться, хотя бы в чем-то подтянуться. А конечная точка поста – встреча, переживание Страстной недели и светлого Христова Воскресенья - момент нашего спасения, примирения с Богом, который мы переживаем как событие своей жизни", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250203/post-1774415801.html

https://ria.ru/20250203/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250301/post-1850387242.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия