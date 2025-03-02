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В Японии заявили о приверженности Трампа миру - РИА Новости, 02.03.2025
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13:23 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tramp-2002569136.html
В Японии заявили о приверженности Трампа миру
В Японии заявили о приверженности Трампа миру - РИА Новости, 02.03.2025
В Японии заявили о приверженности Трампа миру
Президент США Дональд Трамп привержен миру и сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить, написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:23:00+03:00
2025-03-02T13:23:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
мунэо судзуки
синдзо абэ
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привержен миру и сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить, написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в своем блоге. "Мы смогли убедиться в ходе этой встречи, что президент Трамп непоколебимо хочет мира. В отличие от предыдущей администрации, стало очевидным сильное желание мира у президента Трампа. Сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить. И в-первых, и во-вторых – прекращение огня", - написал депутат. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, мунэо судзуки, синдзо абэ
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ
В Японии заявили о приверженности Трампа миру

Депутат Судзуки: сколько бы Киев ни трепыхался, Трамп будет стремиться к миру

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привержен миру и сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить, написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в своем блоге.
"Мы смогли убедиться в ходе этой встречи, что президент Трамп непоколебимо хочет мира. В отличие от предыдущей администрации, стало очевидным сильное желание мира у президента Трампа. Сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить. И в-первых, и во-вторых – прекращение огня", - написал депутат.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В США назвали три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом
Вчера, 05:19
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампМунэо СудзукиСиндзо Абэ
 
 
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