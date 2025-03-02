https://ria.ru/20250302/tramp-2002569136.html

В Японии заявили о приверженности Трампа миру

В Японии заявили о приверженности Трампа миру - РИА Новости, 02.03.2025

В Японии заявили о приверженности Трампа миру

Президент США Дональд Трамп привержен миру и сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить, написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:23:00+03:00

2025-03-02T13:23:00+03:00

2025-03-02T13:23:00+03:00

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дональд трамп

мунэо судзуки

синдзо абэ

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привержен миру и сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить, написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в своем блоге. "Мы смогли убедиться в ходе этой встречи, что президент Трамп непоколебимо хочет мира. В отличие от предыдущей администрации, стало очевидным сильное желание мира у президента Трампа. Сколько бы Украина ни трепыхалась, это течение не изменить. И в-первых, и во-вторых – прекращение огня", - написал депутат. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002529360.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, мунэо судзуки, синдзо абэ