https://ria.ru/20250302/somali-2002598502.html
В Сомали ликвидировали более 40 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
В Сомали ликвидировали более 40 боевиков группировки "Аш-Шабаб" - РИА Новости, 02.03.2025
В Сомали ликвидировали более 40 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
Власти Сомали ликвидировали более 40 членов радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:50:00+03:00
2025-03-02T17:50:00+03:00
2025-03-02T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Власти Сомали ликвидировали более 40 членов радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Согласно публикации телеканала в соцсети X, боевики были ликвидированы в ходе совместной операции национальной армии Сомали и "международных партнеров" в воскресенье в штате Хиршабелле. "Более 40 террористов "Аш-Шабааб" были ликвидированы в ходе операции, проведенной Сомалийской национальной армией и международными партнерами в районе Бия-Кадде штата Хиршабелле в воскресенье", - говорится в публикации телеканала. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сомали, россия, сша, аль-каида, оон
В мире, Сомали, Россия, США, Аль-Каида, ООН
В Сомали ликвидировали более 40 боевиков группировки "Аш-Шабаб"
Армия Сомали ликвидировала более 40 боевиков исламистсокй группировки "Аш-Шабаб"