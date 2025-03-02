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В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев - РИА Новости, 02.03.2025
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08:15 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/sirija-2002534526.html
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев - РИА Новости, 02.03.2025
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:15:00+03:00
2025-03-02T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют возвращаться в Казахстан, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "В составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину", - заявил посол.
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в мире, сирия, казахстан, россия, даурен абаев
В мире, Сирия, Казахстан, Россия, Даурен Абаев
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев

Посол Абаев: в Сирии в составе группировок находятся более 30 казахстанцев

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДаурен Абаев
Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Даурен Абаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют возвращаться в Казахстан, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"В составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину", - заявил посол.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с освобождением заключенных в Сирии
9 декабря 2024, 13:21
 
В миреСирияКазахстанРоссияДаурен Абаев
 
 
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