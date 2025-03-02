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В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев - РИА Новости, 02.03.2025
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:15:00+03:00
2025-03-02T08:15:00+03:00
2025-03-02T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Сирии в составе группировок находится более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, большинство из них не планируют возвращаться в Казахстан, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "В составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину", - заявил посол.
https://ria.ru/20241209/peskov-1988144179.html
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в мире, сирия, казахстан, россия, даурен абаев
В мире, Сирия, Казахстан, Россия, Даурен Абаев
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
Посол Абаев: в Сирии в составе группировок находятся более 30 казахстанцев