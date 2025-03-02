https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны

"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны - РИА Новости, 02.03.2025

"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны

В Лондоне прошел обещанный экстренный саммит европейских лидеров по Украине, призванный морально поддержать Зеленского после его незабываемого перформанса в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:40:00+03:00

2025-03-02T21:40:00+03:00

2025-03-02T22:09:00+03:00

аналитика

дональд трамп

украина

сша

европа

эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

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В Лондоне прошел обещанный экстренный саммит европейских лидеров по Украине, призванный морально поддержать Зеленского после его незабываемого перформанса в Вашингтоне. Изгнанного из Белого дома кавээнщика накормили — Трамп ведь его делегацию даже ужина лишил, похлопали по плечу и надавали обещаний.К руководителям ядерных государств Эммануэлю Макрону и Киру Стармеру присоединился министр иностранных дел Турции (самая большая армия в составе НАТО), а также представители других стран — членов альянса и его глава Марк Рютте. Прилетел в качестве "хромой утки" уже почти бывший канцлер Германии Олаф Шольц. Прибыла Метте Фредериксен, руководящая Данией, у которой Трамп пообещал оттяпать Гренландию. Прибалтов позвать забыли.Саммиту предшествовала отчаянная "психическая атака" на руководство США. Европейские СМИ взвыли после показательной порки Зеленского в Белом доме так, словно это им самим прописали ижицу. В Британии потребовали отменить государственный визит в страну Дональда Трампа. В США протестанты с жовто-блакитными флагами напали на вице-президента Джей Ди Вэнса и его семью.Некоторым аналитикам это дало повод предположить, что пятничный стендап Зеленского был запланирован заранее коварными британцами, чтобы на воскресном саммите сплотить Европу, сбросить Трампа с парохода современности и устроить очередной "дранг нах остен", вступив в вооруженный конфликт с Россией на территории б. УССР.В Ланкастер-хаусе действительно прозвучало много патетических слов. Там собрали на коленке "коалицию волевых" (coalition of willing) в составе Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Джорджи Мелони, и коалиция эта пообещала не прекращать военную помощь Украине, усилить экономическое давление на Россию и добиться, таким образом, "мира путем силы" — этой формулой ЕС размахивает давно, и означает она только то, что украинцы должны гибнуть дальше.Озлобление европейцев можно понять. За три года СВО Евросоюз потерял сотни миллиардов долларов на Украине прямо и еще больше косвенно — в результате собственных же санкций. Хотелось бы им, конечно, отбить эти вложения — например, ввязаться в конфликт на стороне Украины и постараться измотать Россию военным давлением, терроризмом и санкциями так, чтобы в Москве сменилось руководство и сдало бы Старому Свету вожделенные ресурсы "без-воз-мезд-но, то есть даром".Однако взглянем на ситуацию реально, во всей ее суровой наготе. Нынешняя Европа даже близко не напоминает Третий рейх. Ей нечем и некем осуществлять свой новый "дранг нах остен". Без участия США распиаренный альянс НАТО мало на что способен.Несмотря на все призывы, европейцы так и не смогли мобилизовать свою экономику и раскочегарить ВПК так, чтобы он выдерживал полномасштабную неядерную войну. Продолжающаяся деиндустриализация Европы делает эту мобилизацию вообще невероятной. Да, можно покупать американское оружие и поставлять его Украине, но эти траты стремительно разорят даже самые богатые страны ЕС, что уж говорить о бедных членах?Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил, что мир на Украине будут обеспечивать британские "сапоги на земле и самолеты в воздухе". Однако любая попытка заслать на территорию б. УССР "миротворцев" продолжится ровно до того момента, как эти миротворцы поедут на родину в цинковых гробах. Граждане европейских стран тут же вынесут ответственных за это лидеров из политики вперед ногами.Рулить какими-то процессами на Украине европейцы не могут. Там давным-давно всем заправляют американские спецслужбы. Обвиняя, сидя в Овальном кабинете, Джей Ди Вэнса в том, что он не знает, что происходит на Украине, Зеленский врал столь же отчаянно, сколь и безнадежно.Именно США (и только США) имеют полное представление о том, что творится на территории б. УССР. Их спецслужбы и военные советники засели в Киеве еще со времен Майдана и взяли под контроль практически все руководство страной.Только ЦРУ знает, сколько на Украине на самом деле рождается, умирает и убегает людей. Только спутники Маска передают информацию о том, что там творится "на земле". Трамп и Джей Ди Вэнс потому и пытаются побыстрее завершить украинский конфликт, что точно понимают, как обстоят дела.Никакой подобной информации и никаких рычагов воздействия на Украину у ЕС нет, и использовать ее как кувалду против России европейцам не удастся. Чем больше они разжигают конфликт, тем хуже выстраиваются их отношения с Китаем: Пекину не нужна нищая милитаризированная Европа, а нужен богатый рынок сбыта с сытыми и щедрыми потребителями.Ну и само собой очевидно, что все наезды на Трампа толкают американского президента навстречу Москве. Так что начинает вырисовываться структура, в чем-то напоминающая расклад времен Второй мировой войны: Россия и США против европейского рейха, а Британия шакалит на стороне рейха, но в любой момент переметнется на сторону победителей. Чем больше Европа виснет на руках у Трампа, пытаясь сломать его диалог с Москвой, тем лучше президент США понимает Россию.Поэтому лондонский саммит больше походил на коллективный крик отчаяния: вернись, Дональд, я все прощу! Так брошенная жена закатывает скандал за скандалом, пытаясь напомнить о себе своему бывшему. Однако бывшему обычно это все равно — вот и Илон Маск только что написал, что не против выхода США из НАТО.Тем временем генсек НАТО заверял собравшихся на саммите в том, что "Трамп наш добрый друг", а США остаются приверженными пятой статье договора. Это прозвучало довольно неуверенно.Европейские лидеры вновь пообещали друг другу увеличить расходы на оборону, как это они ритуально делают при каждом удобном случае. Урсула фон дер Ляйен заверила собравшихся, что Европа "срочно перевооружится", а Украину превратят в "стального дикобраза".Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отвесил киевскому режиму два миллиарда фунтов матпомощи, а еще полтора миллиарда обещал дать Киеву, чтобы режим закупил пять тысяч зенитных ракет, которые собираются произвести в Белфасте. Правда, когда их произведут, непонятно, потому что производство и рабочие места под это дело еще предстоит создать.Все это с фирменным евролицемерием подавалось как "борьба за дело мира". Финансовые вливания, поставки оружия, истеричная пропаганда — это должно было обеспечить "прочный и продолжительный мир в Европе". "Для нас неприемлема слабая сделка по типу Минских соглашений", — отлил в граните Кир Стармер. Конечно, Кир, для нас тоже.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

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https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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аналитика, дональд трамп, украина, сша, европа, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз, центральное разведывательное управление (цру), мюнхенская конференция по безопасности