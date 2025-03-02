Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане
Посол Абаев: решение о строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС планируется озвучить в текущем году", - заявил Абаев.
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Он отметил, что сейчас проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов.
"В "шорт-лист" потенциальных поставщиков ядерных технологий для проекта по строительству АЭС вошла в том числе корпорация "Росатом". В январе, с целью ознакомления с опытом эксплуатации атомных электростанций, Россию посетила делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева. Ранее аналогичные визиты состоялись в другие страны – потенциальные поставщики атомных технологий", - отметил посол.
Что касается изучения возможного строительства последующих АЭС и определения потенциальных районов ядерного кластера, то в Казахстане проводится детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическая динамика. Также учитываются стратегические интересы Казахстана, конкурентоспособность предложений и технологий, добавил посол.