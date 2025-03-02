Рейтинг@Mail.ru
Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/reshenie-2002541715.html
Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане
Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане - РИА Новости, 02.03.2025
Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане
Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:33:00+03:00
2025-03-02T09:33:00+03:00
казахстан
россия
даурен абаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_de3e491a454bc40d41c3bf626a486ebc.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС планируется озвучить в текущем году", - заявил Абаев. Он отметил, что сейчас проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов. "В "шорт-лист" потенциальных поставщиков ядерных технологий для проекта по строительству АЭС вошла в том числе корпорация "Росатом". В январе, с целью ознакомления с опытом эксплуатации атомных электростанций, Россию посетила делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева. Ранее аналогичные визиты состоялись в другие страны – потенциальные поставщики атомных технологий", - отметил посол. Что касается изучения возможного строительства последующих АЭС и определения потенциальных районов ядерного кластера, то в Казахстане проводится детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическая динамика. Также учитываются стратегические интересы Казахстана, конкурентоспособность предложений и технологий, добавил посол.
https://ria.ru/20241223/tokaev-1990829469.html
https://ria.ru/20250130/rossija-1996283681.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002416934_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e182f47e6b8e7826be13457337204391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, даурен абаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Казахстан, Россия, Даурен Абаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Абаев рассказал о возможности для Росатома построить АЭС в Казахстане

Посол Абаев: решение о строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПосол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС в Казахстане могут озвучить в этом году, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Решение по участию зарубежных корпораций в строительстве АЭС планируется озвучить в текущем году", - заявил Абаев.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Токаев поручил ускорить строительство АЭС в Казахстане
23 декабря 2024, 13:59
Он отметил, что сейчас проводится работа по выбору поставщика или консорциума для строительства АЭС. Этот процесс осуществляется в рамках процедуры конкурентного диалога, которая предусматривает переговоры с потенциальными партнерами, анализ их технологических возможностей и опыта в реализации подобных проектов.
"В "шорт-лист" потенциальных поставщиков ядерных технологий для проекта по строительству АЭС вошла в том числе корпорация "Росатом". В январе, с целью ознакомления с опытом эксплуатации атомных электростанций, Россию посетила делегация под руководством министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева. Ранее аналогичные визиты состоялись в другие страны – потенциальные поставщики атомных технологий", - отметил посол.
Что касается изучения возможного строительства последующих АЭС и определения потенциальных районов ядерного кластера, то в Казахстане проводится детальный анализ регионов, включая прогнозные потребности в электроэнергии, темпы экономического роста, демографическая динамика. Также учитываются стратегические интересы Казахстана, конкурентоспособность предложений и технологий, добавил посол.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Лихачев рассказал о переговорах с Казахстаном по строительству АЭС
30 января, 10:55
 
КазахстанРоссияДаурен АбаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала