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Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана - РИА Новости, 02.03.2025
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:01:00+03:00
2025-03-02T09:01:00+03:00
2025-03-02T09:01:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. “Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Президент Таджикистана Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента