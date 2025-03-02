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Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана - РИА Новости, 02.03.2025
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09:01 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/rakhmon-2002535964.html
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана - РИА Новости, 02.03.2025
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:01:00+03:00
2025-03-02T09:01:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. “Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
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в мире, таджикистан, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Эмомали Рахмон
Рахмон проголосовал на выборах в парламент Таджикистана

Президент Таджикистана Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

© Фото : пресс-служба президента ТаджикистанаПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в парламент
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в парламент - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : пресс-служба президента Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в парламент
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства.
“Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации.
Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
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В миреТаджикистанЭмомали Рахмон
 
 
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