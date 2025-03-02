https://ria.ru/20250302/rada-2002579264.html

В Раде назвали сбор денег на ядерное оружие прямым путем к санкциям

В Раде назвали сбор денег на ядерное оружие прямым путем к санкциям - РИА Новости, 02.03.2025

В Раде назвали сбор денег на ядерное оружие прямым путем к санкциям

Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является прямым путем к санкция против государства, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:26:00+03:00

2025-03-02T14:26:00+03:00

2025-03-02T14:26:00+03:00

в мире

киев

александр дубинский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

мария захарова

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Объявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие является прямым путем к санкция против государства, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.Накануне украинский телеканал Еspreso сообщил, что соучредитель украинского "Монобанка" Олег Гороховский открыл сбор пожертвований "на ядерку" после отмены подписания запланированного соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной. "Сбор средств "на ядерное оружие" - это прямой путь к санкциям не только на отдельных персонажей шайки (Владимира – ред.) Зеленского, а и путь к санкциям против государства - за нарушение международных конвенций о нераспространении ядерного оружия. Это очевидный путь к мировой изоляции… Начали процесс выхода Украины из цивилизованного общества", - написал Дубинский."Мое мнение - это сознательное действие, цель которого та самая мировая изоляция. Способ создать пиратскую республику", - добавил он. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что заявления Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Сенатор от американского штата Юта Майк Ли заявил в пятницу, что принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто привести к началу Третьей мировой войны. В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

https://ria.ru/20241017/dudchak-1978623992.html

https://ria.ru/20250204/zakharova-1997399314.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998264153.html

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в мире, киев, александр дубинский, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), мария захарова, украина