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Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии, говорится в телеграмме на сайте Кремля. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T15:13:00+03:00

2025-03-02T15:13:00+03:00

2025-03-02T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии, говорится в телеграмме на сайте Кремля."Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия", — указано в сообщении.Победа Гунбы подтвердила, что абхазцы поддерживают его линию на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны, отметил российский лидер."Рассчитываю, что дружественные союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", — подчеркнул Путин.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.По данным ЦИК:Из общего числа бюллетеней 2065 штук подали "против всех", а 1687 испортили. Без их учета Гунба получил 57%, а Ардзинба — 43%.Итоговая явка составила 70 процентов.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014-й — министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html

https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html

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