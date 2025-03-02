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Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
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15:13 02.03.2025 (обновлено: 17:50 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии, говорится в телеграмме на сайте Кремля. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:13:00+03:00
2025-03-02T17:50:00+03:00
в мире
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владимир путин
бадра гунба
президентские выборы в абхазии
сухум
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии, говорится в телеграмме на сайте Кремля."Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия", — указано в сообщении.Победа Гунбы подтвердила, что абхазцы поддерживают его линию на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны, отметил российский лидер."Рассчитываю, что дружественные союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", — подчеркнул Путин.В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.По данным ЦИК:Из общего числа бюллетеней 2065 штук подали "против всех", а 1687 испортили. Без их учета Гунба получил 57%, а Ардзинба — 43%.Итоговая явка составила 70 процентов.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014-й — министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002462809.html
https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html
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в мире, абхазия, политика, владимир путин, бадра гунба, президентские выборы в абхазии, сухум
В мире, Абхазия, Политика, Владимир Путин, Бадра Гунба, Президентские выборы в Абхазии, Сухум
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Путин поздравил Гунбу с победой на выборах и избранием президентом Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах президента Абхазии, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия", — указано в сообщении.
Избиратели и члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Наблюдатели от России на выборах в Абхазии не выявили серьезных нарушений
1 марта, 15:48
Победа Гунбы подтвердила, что абхазцы поддерживают его линию на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны, отметил российский лидер.
"Рассчитываю, что дружественные союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", — подчеркнул Путин.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба
Вчера, 14:16
В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
По данным ЦИК:
  • Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.
  • Ардзинба набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.
Из общего числа бюллетеней 2065 штук подали "против всех", а 1687 испортили. Без их учета Гунба получил 57%, а Ардзинба — 43%.
Итоговая явка составила 70 процентов.
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 9

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухум Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014-й — министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Биография Бадры Гунбы
Вчера, 13:20
 
В миреАбхазияПолитикаВладимир ПутинБадра ГунбаПрезидентские выборы в АбхазииСухум
 
 
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