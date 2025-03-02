Пушков предупредил о препятствиях для возобновления "Северных потоков"
Сенатор Пушков: ЕС вряд ли планирует перезапуск Северных потоков
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Страны Евросоюз вряд ли планируют перезапуск газопроводов "Северный поток", считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Сложностей здесь несколько. Первая - позиция ЕС: вряд ли там планируют такой перезапуск. Их идея фикс - "освобождение Европы от газовой зависимости от России". Хотя на деле это не выходит - в 2024 году Россия вновь стала одним из основных поставщиков газа в Европу, доктрина ЕС именно такова. Вторая сложность - без согласия Берлина техническое восстановление Северного потока вряд ли возможно. А у Мерца в голове - одна война. Будет ли переубеждать его Трамп? И третье: возобновление поставок трубопроводного газа в Европу существенно снизит цены на него и подорвет поставки СПГ из США", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
США устанавливают контроль над российским газом
29 ноября 2024, 08:00
Сенатор отметил, что объективный интерес стран Европы "состоит в возобновлении поставок".
"Но нынешним руководителям большинства стран Европы глубоко наплевать на ее интересы. Они преследуют свои собственные, которые все больше расходятся с интересами европейских народов", - констатировал член конституционного комитета Совфеда.
Ранее газета Financial Times сообщала, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Германии рассказали, как избежать продажи "Северного потока — 2"
26 февраля, 07:32