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Посол Казахстана оценил ситуацию с возвращением боевиков из Сирии

Посол Казахстана оценил ситуацию с возвращением боевиков из Сирии - РИА Новости, 02.03.2025

Посол Казахстана оценил ситуацию с возвращением боевиков из Сирии

У Казахстана нет оснований для беспокойства из-за возвращения боевиков из Сирии, этот вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, заявил РИА... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:32:00+03:00

2025-03-02T08:32:00+03:00

2025-03-02T08:32:00+03:00

в мире

казахстан

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даурен абаев

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. У Казахстана нет оснований для беспокойства из-за возвращения боевиков из Сирии, этот вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Оснований для беспокойства в связи с возвращением воевавших в Сирии боевиков нет... Вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, имеющих богатый арсенал практических наработок по мониторингу, возвращению и экстрадиции наших граждан из Сирии, поэтому каких-либо опасений по поводу возможной деструктивной деятельности вернувшихся в Казахстане нет", - заявил Абаев РИА Новости. Он отметил, что в целом возвращение боевиков из Сирии – это единичные случаи, и они находятся на контроле властей. В частности, он напомнил, что в 2019-2021 годах Казахстан провел специальную гуманитарную операцию "Жусан", которая получила положительную международную оценку. "В результате в страну было возвращено 607 наших граждан, включая женщин и несовершеннолетних. Самостоятельно на Родину вернулись 74 гражданки Казахстана. По прибытии в республику 53 человека были привлечены к уголовной ответственности и приговорены к различным срокам лишения свободы за участие в террористической деятельности или пропаганду терроризма. Остальные, против которых не было оснований для возбуждения уголовных дел, прошли реабилитационные мероприятия", - напомнил посол.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988113230.html

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в мире, казахстан, сирия, даурен абаев