https://ria.ru/20250302/poligon-2002630953.html

Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде

Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде - РИА Новости, 03.03.2025

Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-02T22:57:00+03:00

2025-03-02T22:57:00+03:00

2025-03-03T04:04:00+03:00

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днепропетровская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава. Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, (главком ВСУ Александр - ред.) Сырский остается на должности", - говорится в сообщении Безуглой.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986348250.html

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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф)