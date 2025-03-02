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Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде
Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде - РИА Новости, 03.03.2025
Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-02T22:57:00+03:00
2025-03-02T22:57:00+03:00
2025-03-03T04:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в Telegram-канале, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава. Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 боевиков ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, (главком ВСУ Александр - ред.) Сырский остается на должности", - говорится в сообщении Безуглой.
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в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде
Депутат Рады Безуглая подтвердила гибель солдат ВСУ после удара "Искандера"