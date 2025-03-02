https://ria.ru/20250302/pokushenie-2002613801.html

Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него

Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него - РИА Новости, 02.03.2025

Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:56:00+03:00

2025-03-02T19:56:00+03:00

2025-03-02T19:56:00+03:00

россия

москва

украина

дмитрий киселев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на иерарха, сообщил в "Вестях недели" на канале Россия-1 автор и ведущий программы Дмитрий Киселев. "Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать", - сообщил Киселев. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002281591.html

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россия, москва, украина, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, происшествия