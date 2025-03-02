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Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него - РИА Новости, 02.03.2025
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19:56 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/pokushenie-2002613801.html
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него - РИА Новости, 02.03.2025
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:56:00+03:00
2025-03-02T19:56:00+03:00
россия
москва
украина
дмитрий киселев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на иерарха, сообщил в "Вестях недели" на канале Россия-1 автор и ведущий программы Дмитрий Киселев. "Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать", - сообщил Киселев. Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24". Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html
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россия, москва, украина, дмитрий киселев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, происшествия
Россия, Москва, Украина, Дмитрий Киселев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Происшествия
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него

Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за попытку покушения на него

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на иерарха, сообщил в "Вестях недели" на канале Россия-1 автор и ведущий программы Дмитрий Киселев.
«
"Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем. Ему обещали не отказать", - сообщил Киселев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Не обезумели, а осатанели: Киев пытался убить митрополита Тихона
1 марта, 08:00
Ранее ФСБ России сообщала о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами.
В Москве были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, следует из видео ФСБ, показанного на телеканале "Россия 24".
Задержанный Попович на видео ФСБ России признался, что взрывчатку они должны были установить в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Слуцкий прокомментировал попытку покушения на митрополита Тихона
28 февраля, 17:41
 
РоссияМоскваУкраинаДмитрий КиселевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырьПопытка покушения на митрополита ТихонаПроисшествия
 
 
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