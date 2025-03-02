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В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия - РИА Новости, 02.03.2025
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11:50 02.03.2025 (обновлено: 12:39 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/peterburg-2002553962.html
В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия
В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия - РИА Новости, 02.03.2025
В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия
В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:50:00+03:00
2025-03-02T12:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
энгельс
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.В субботу в полицию Выборгского района поступила информация из медучреждения, куда обратился 35-летний местный житель с ушибами и ссадинами. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение."На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне у него в автомобиле такси &lt;...&gt;, в котором он проезжал в качестве пассажира, произошел конфликт с таксистом, в результате чего последний, выйдя на улицу возле дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета и, сев в автомобиль, скрылся с места происшествия", — говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250210/izhevsk-1998485400.html
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происшествия, санкт-петербург, энгельс, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Энгельс, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия

Полиция ищет таксиста в Петербурге, который выстрелил в пассажира из травмата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В субботу в полицию Выборгского района поступила информация из медучреждения, куда обратился 35-летний местный житель с ушибами и ссадинами. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.
"На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне у него в автомобиле такси <...>, в котором он проезжал в качестве пассажира, произошел конфликт с таксистом, в результате чего последний, выйдя на улицу возле дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета и, сев в автомобиль, скрылся с места происшествия", — говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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