https://ria.ru/20250302/peterburg-2002553962.html

В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия

В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия - РИА Новости, 02.03.2025

В Петербурге таксист выстрелил в пассажира из травматического оружия

В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:50:00+03:00

2025-03-02T11:50:00+03:00

2025-03-02T12:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

энгельс

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге ищут таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического оружия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.В субботу в полицию Выборгского района поступила информация из медучреждения, куда обратился 35-летний местный житель с ушибами и ссадинами. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение."На следующий день пострадавший обратился в полицию с заявлением о том, что накануне у него в автомобиле такси <...>, в котором он проезжал в качестве пассажира, произошел конфликт с таксистом, в результате чего последний, выйдя на улицу возле дома 154 по проспекту Энгельса, выстрелил в его сторону из травматического пистолета и, сев в автомобиль, скрылся с места происшествия", — говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250210/izhevsk-1998485400.html

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происшествия, санкт-петербург, энгельс, министерство внутренних дел рф (мвд россии)