https://ria.ru/20250302/kulinariya-2002191196.html

Десерт по цене автомобиля. Почему люди отдают тысячи долларов за обед

Десерт по цене автомобиля. Почему люди отдают тысячи долларов за обед - РИА Новости, 02.03.2025

Десерт по цене автомобиля. Почему люди отдают тысячи долларов за обед

Все мы любим вкусно поесть, но порой хороший ужин в дорогом ресторане может, как говорится, "влететь в копеечку", а иногда за эти деньги можно купить целый... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:00:00+03:00

2025-03-02T09:00:00+03:00

2025-03-02T09:00:00+03:00

великобритания

карл фаберже (петер карл густавович фаберже)

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Все мы любим вкусно поесть, но порой хороший ужин в дорогом ресторане может, как говорится, "влететь в копеечку", а иногда за эти деньги можно купить целый автомобиль или домик в деревне. И это не шутка: за самые дорогие блюда гурманы выкладывают баснословные суммы. О кулинарных шедеврах – в материале РИА Новости.Шоколадный пудинг ФабержеГде попробовать: загородный дом The Lindeth Howe, Уиндермир, Великобритания.Цена: 35 тысяч долларов.На звание самого дорогого в мире блюда претендует десерт, созданный в 2011 году и названный в честь известного ювелира Карла Фаберже. Видимо, чтобы показать посетителю ресторана, что десерт сопоставим по цене с произведением ювелирного искусства.Это шоколадный пудинг, приготовленный из четырех самых дорогих сортов бельгийского шоколада с добавлением персиков, апельсинов, виски и покрытый желе из шампанского.Десерт подают в форме, напоминающей яйцо Фаберже, украшают съедобным сусальным золотом и двухкаратным бриллиантом. Дополнением к пудингу служат икра и бутылка элитного шампанского.Заказывать десерт придется за две недели до посещения ресторана, чтобы шеф-повар успел подготовиться к приготовлению этого невероятно дорогого угощения.Шоколадный десерт Frrrozen Haute ChocolateГде попробовать: ресторан Serendipity III, Нью-Йорк, США.Цена: 25 тысяч долларов.Второе в списке самых дорогих блюд, так же является десертом. Только готовят его уже в Нью-Йорке, в известном изысканном и модном ресторане Serendipity 3. Несмотря на высокие цены, в ресторан очень сложно попасть - необходимо записаться в лист ожидания как минимум за несколько недель.Столь высокая цена объясняется редкостью ингредиентов, которые к тому же скрывают, рецепт приготовления - фирменный секрет ресторана.Известно, что для его приготовления используют какао-бобы самых редких африканских и южноамериканских сортов, и очень дорогой шоколадный трюфель "Ла Мадлен".Статус блюда подчеркивает его подача, в хрустальном бокале, украшенном золотым браслетом с бриллиантами, и с золотой ложечкой, инкрустированной драгоценными камнями.Кстати и ложечку, и бокал можно забрать с собой.Тако Grand VelasГде попробовать: ресторан Frida, отель Grand Velas Los Cabos Resort, Кабо-Сан-Лукас, Мексика.Цена: 25 тысяч долларов.Примерно столько нужно заплатить за тако, которое подают в одном из самых дорогих мексиканском ресторане. Хотя обычное тако - всего лишь кукурузная или пшеничная лепешка-тортилья с разнообразной начинкой, как правило стоит недорого и относится к категории фаст-фуда.Тако, за 25 тысяч долларов никакого отношения к фаст-фуду не имеет.Готовят его с говядиной Кобе, белужьей икрой Алмас, сыром бри и черным трюфелем, подают его на кукурузной лепешке с золотыми хлопьями.Подают вместе с эксклюзивными зернами кофе циветты и порцией элитной текилы.Шоколадный кекс "Феникс"Где попробовать: кафе Bloomsbury, Дубай, ОАЭ.Цена: 18 тысяч долларов.И опять десерт, на этот раз шоколадный кекс "Феникс" из Объединенных Арабских Эмиратов. Готовят его исключительно из премиальных продуктов.В состав блюда нежнейший итальянский шоколад, съедобное 23-каратное золото. А ванильные бобы высшего класса, для него везут аж из Уганды.В десертную композицию входит свежая клубника, так же покрытая пищевым золотом.Английский пирогГде попробовать: ресторан Fence Gate Inn, Ланкашир, Великобритания.Цена: 15 тысяч долларов.Самый дорогой в мире пирог подают в Англии. Для приготовления используют мраморную говядину Вагью, получаемой от бычков четырех японских элитных фермерских пород.В начинку также добавляют грибы мацутакэ, черные трюфели и пищевое золото.Прежде чем мясо начнут готовить, его маринуют в дорогом вине. Запекают пирог до хрустящей золотистой корочки.Для тех, кому жалко отдавать 15 тысяч долларов за целый пирог, можно попробовать его кусочек за 1990 долларов.

великобритания

нью-йорк (город)

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великобритания, карл фаберже (петер карл густавович фаберже), нью-йорк (город), сша