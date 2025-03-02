https://ria.ru/20250302/gunba-2002591924.html

Матвиенко поздравила Гунбу с избранием президентом Абхазии

Матвиенко поздравила Гунбу с избранием президентом Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025

Матвиенко поздравила Гунбу с избранием президентом Абхазии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:35:00+03:00

2025-03-02T16:35:00+03:00

2025-03-02T16:40:00+03:00

абхазия

в мире

бадра гунба

президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие отношений между странами, в том числе по парламентской линии."Уважаемый Бадра Зурабович! Примите мои искренние поздравления с избранием вас на пост президента Республики Абхазия. Победа на выборах свидетельствует о доверии к вам соотечественников, признании ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме Гунбе, текст документа распространила пресс-служба СФ.Матвиенко напомнила, что Россию и Абхазию связывают многовековые дружба и добрососедство. По словам политика, под руководством Гунбы в Совфеде рассчитывают на активное развитие двухсторонних отношений, в том числе по парламентской линии."Желаю вам, уважаемый Бадра Зурабович, воплощения в жизнь всех намеченных планов, активной и плодотворной деятельности на благо республики и ее жителей", - констатировала председатель Совета Федерации.Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.

https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, в мире, бадра гунба, президентские выборы в абхазии