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"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
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00:27 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html
"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского
"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025
"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского
Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:27:00+03:00
2025-03-02T00:27:00+03:00
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украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Найти выход из ситуации", — заявил парламентарий.Кроме того, депутат отметил, что все теории о гениальности внешней политики Зеленского и о скрытых смыслах скандала в Белом доме не имеют под собой никаких оснований."Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой", — заключил Дубинский.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского

Дубинский: Зеленский пойдет на дно и утащит всех за собой

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Найти выход из ситуации", — заявил парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
Вчера, 08:00
Кроме того, депутат отметил, что все теории о гениальности внешней политики Зеленского и о скрытых смыслах скандала в Белом доме не имеют под собой никаких оснований.
"Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой", — заключил Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Администрация Трампа хочет извинений от Зеленского, пишут СМИ
Вчера, 23:56
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
На Западе удивились одной детали на встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 23:02
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр Дубинский
 
 
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