"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского
Дубинский: Зеленский пойдет на дно и утащит всех за собой
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Найти выход из ситуации", — заявил парламентарий.
Кроме того, депутат отметил, что все теории о гениальности внешней политики Зеленского и о скрытых смыслах скандала в Белом доме не имеют под собой никаких оснований.
"Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой", — заключил Дубинский.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.