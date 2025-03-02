https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html

"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского

"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

"Имеем дело с невменяемым". В Раде забили тревогу из-за выходки Зеленского

Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:27:00+03:00

2025-03-02T00:27:00+03:00

2025-03-02T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не станет искать способ восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, пишет в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Найти выход из ситуации", — заявил парламентарий.Кроме того, депутат отметил, что все теории о гениальности внешней политики Зеленского и о скрытых смыслах скандала в Белом доме не имеют под собой никаких оснований."Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу “врагу не сдается наш гордый Варяг”, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой", — заключил Дубинский.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002516362.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский