https://ria.ru/20250302/dagestan-2002606978.html

Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова

Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова - РИА Новости, 02.03.2025

Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова

Власти Дагестана назвали провокацией сообщения об ухудшении здоровья главы региона Сергея Меликова, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:57:00+03:00

2025-03-02T18:57:00+03:00

2025-03-02T18:57:00+03:00

москва

новгородская область

смоленская область

василий анохин

сергей меликов

александра дронова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

аэрофлот

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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Власти Дагестана назвали провокацией сообщения об ухудшении здоровья главы региона Сергея Меликова, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале администрации Дагестана. "Сегодня в сети распространилась откровенная провокация, примитивная настолько, что не стоит опровержения. Читателям нашего канала сообщаем, что с завтрашнего дня Сергей Меликов находится в командировке в Москве. Ему предстоит ряд важных встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента России", — пишет Telegram-канал региональной администрации. Также уточняется, что глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС, в субботу он, как и обычно, вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", "чему были свидетелями все его попутчики". За последние недели в сети появились сразу четыре фейка о смерти глав регионов. Так, в соцсетях появилась информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова. Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята". Сам Дронов сообщил: "жив и здоров! Не дождетесь". Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".

https://rsport.ria.ru/20241031/tarasova-1981084450.html

https://ria.ru/20250130/kadyrov-1996232256.html

москва

новгородская область

смоленская область

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москва, новгородская область, смоленская область, василий анохин, сергей меликов, александра дронова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аэрофлот