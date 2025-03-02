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Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова - РИА Новости, 02.03.2025
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18:57 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/dagestan-2002606978.html
Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова
Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова - РИА Новости, 02.03.2025
Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова
Власти Дагестана назвали провокацией сообщения об ухудшении здоровья главы региона Сергея Меликова, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:57:00+03:00
2025-03-02T18:57:00+03:00
москва
новгородская область
смоленская область
василий анохин
сергей меликов
александра дронова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
аэрофлот
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Власти Дагестана назвали провокацией сообщения об ухудшении здоровья главы региона Сергея Меликова, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале администрации Дагестана. "Сегодня в сети распространилась откровенная провокация, примитивная настолько, что не стоит опровержения. Читателям нашего канала сообщаем, что с завтрашнего дня Сергей Меликов находится в командировке в Москве. Ему предстоит ряд важных встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента России", — пишет Telegram-канал региональной администрации. Также уточняется, что глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС, в субботу он, как и обычно, вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", "чему были свидетелями все его попутчики". За последние недели в сети появились сразу четыре фейка о смерти глав регионов. Так, в соцсетях появилась информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова. Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята". Сам Дронов сообщил: "жив и здоров! Не дождетесь". Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".
https://rsport.ria.ru/20241031/tarasova-1981084450.html
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москва, новгородская область, смоленская область, василий анохин, сергей меликов, александра дронова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аэрофлот
Москва, Новгородская область, Смоленская область, Василий Анохин, Сергей Меликов, Александра Дронова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Аэрофлот
Власти Дагестана прокомментировали сообщения об ухудшении здоровья Меликова

Власти Дагестана назвали сообщения об ухудшении здоровья Меликова провокацией

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. Власти Дагестана назвали провокацией сообщения об ухудшении здоровья главы региона Сергея Меликова, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале администрации Дагестана.
«
"Сегодня в сети распространилась откровенная провокация, примитивная настолько, что не стоит опровержения. Читателям нашего канала сообщаем, что с завтрашнего дня Сергей Меликов находится в командировке в Москве. Ему предстоит ряд важных встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения в рамках реализации поручений президента России", — пишет Telegram-канал региональной администрации.
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Также уточняется, что глава Дагестана в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС, в субботу он, как и обычно, вылетел в Москву регулярным рейсом "Аэрофлота", "чему были свидетелями все его попутчики".
За последние недели в сети появились сразу четыре фейка о смерти глав регионов. Так, в соцсетях появилась информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова. Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята". Сам Дронов сообщил: "жив и здоров! Не дождетесь". Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".
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