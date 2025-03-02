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Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером - РИА Новости, 02.03.2025
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13:29 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/bolton-2002572486.html
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером - РИА Новости, 02.03.2025
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:29:00+03:00
2025-03-02T13:29:00+03:00
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фридрих мерц
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц должен связаться с американским президентом до своего вероятного избрания канцлером ФРГ. "Учитывая нынешний кризис, я бы посоветовал Мерцу еще до вступления в должность попытаться связаться с Трампом. Ждать до конца апреля было бы неправильно. Вопросы протокола здесь не мешают. Неформальное знакомство может даже быть полезным для Мерца и дать ему дополнительные возможности для маневра", - заявил Болтон в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland. По мнению Болтона, Мерц должен "держать спину прямо и говорить открытым текстом", когда встретится с Трампом. "Он может сказать: я председатель ХДС и буду руководить ведущей экономической державой Европы. Для Трампа этого достаточно, чтобы внимательно слушать", - добавил Болтон. Мерцу поможет то, что до своего возвращения в политику он работал в бизнесе, в американской финансовой корпорации Blackrock, считает экс-советник по национальной безопасности США. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001176371.html
https://ria.ru/20250301/sholts-2002447963.html
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в мире, германия, европа, сша, дональд трамп, джон болтон, фридрих мерц, хдс/хсс, blackrock
В мире, Германия, Европа, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, BlackRock
Болтон посоветовал Мерцу связаться с Трампом до избрания канцлером

Болтон: Мерц должен связаться с Трампом до избрания канцлером Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что лидер победившего на парламентских выборах в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц должен связаться с американским президентом до своего вероятного избрания канцлером ФРГ.
"Учитывая нынешний кризис, я бы посоветовал Мерцу еще до вступления в должность попытаться связаться с Трампом. Ждать до конца апреля было бы неправильно. Вопросы протокола здесь не мешают. Неформальное знакомство может даже быть полезным для Мерца и дать ему дополнительные возможности для маневра", - заявил Болтон в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
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По мнению Болтона, Мерц должен "держать спину прямо и говорить открытым текстом", когда встретится с Трампом.
"Он может сказать: я председатель ХДС и буду руководить ведущей экономической державой Европы. Для Трампа этого достаточно, чтобы внимательно слушать", - добавил Болтон.
Мерцу поможет то, что до своего возвращения в политику он работал в бизнесе, в американской финансовой корпорации Blackrock, считает экс-советник по национальной безопасности США.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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В миреГерманияЕвропаСШАДональд ТрампДжон БолтонФридрих МерцХДС/ХССBlackRock
 
 
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