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Рогов сообщил об активизации боев на запорожском фронте - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/boi-2002554560.html
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском фронте
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском фронте - РИА Новости, 02.03.2025
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском фронте
Бои активизировались на ореховском направлении в Запорожской области, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:59:00+03:00
2025-03-02T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Бои активизировались на ореховском направлении в Запорожской области, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Активизировались бои на ореховском направлении. Наши войска освободили порядка шести квадратных километров в направлении села Щербаки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также продолжаются бои на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины. "Там наши ребята освободили порядка пяти квадратных километров севернее Бурлацкого и продвигаются в сторону Веселого", - сообщил Рогов. Ранее 1 марта Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241007/kamenskoe-1976768571.html
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском фронте

Рогов: бои активизировались на запорожском фронте, инициатива у армии РФ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Бои активизировались на ореховском направлении в Запорожской области, инициатива находится в руках российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Активизировались бои на ореховском направлении. Наши войска освободили порядка шести квадратных километров в направлении села Щербаки", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, также продолжаются бои на времевском направлении на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины.
"Там наши ребята освободили порядка пяти квадратных километров севернее Бурлацкого и продвигаются в сторону Веселого", - сообщил Рогов.
Ранее 1 марта Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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